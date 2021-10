Koronavírus: új kórházi rendelkezésekről döntött Kásler minisztériuma

Újabb kórházi betegellátási szabályokról döntött az Emberi Erőforrások Minisztériuma a koronavírus-járványkezeléssel kapcsolatosan.

Az új rendelkezéseket Kunetz Zsombor egészségügyi elemző szúrta ki és értelmezte Facebookon, ezek alapján a megyei és a budapesti kiemelt kórházak látnak el súlyos Covid-betegeket, enyhe- és középsúlyos betegek ellátása a városi és megyei kórházakra hárul.

A Portfolio a héten értesült arról, hogy ez a gyakorlat nem hivatalosan eddig is élt: a súlyos betegek a megyei kórházak intenzív részlegeire kerültek, míg az enyhe vagy középsúlyos ellátást igénylő betegeket a helyi kórházakba viszik, speciálisan elkülönített, úgynevezett Covid-osztályokra. Az EMMI új szabálya valószínűleg ezt a gyakorlatot ülteti át hivatalos keretek közé.

Emellett minden állami kórház köteles lesz ellátni Covid, illetve Covid-gyanús betegeket, amennyiben alapproblémájuk nem a vírusfertőzés következménye. Az elemző erre azt a példát hozza, hogy egy városi baleseti sebészet is el kell, hogy lássa a lábtörött beteget, akkor is, ha a beteg koronavírus-tesztje pozitív.

Kunetz Zsombor azt is kiemeli, hogy új kódolást is alkalmazni fog az EMMI: ez alapján csak azok kerülnek „Covid-státuszba,” akiknek a fertőzés az alapproblémája. Hozzátette: lehetőség lesz COVID-tüdőgyulladás kódolására is.

