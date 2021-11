Kína összeomlása, még ellenállóbb vírusvariáns – Tíz dolog, amitől a világ retteghet 2022-ben

Kína uralja a 2022-es kockázatok listáját, több lehetséges konfliktus főszereplője is lehet az ázsiai ország – derül ki az Economist Intelligence Unit (EIU) héten megjelent elemzéséből. A cég szakemberei tíz olyan kockázatot emeltek ki, melyek megvalósulására reális esély van, ha pedig bekövetkeznek, akkor komoly gazdasági következményekkel járhatnak jövőre.

1. A romló amerikai-kínai kapcsolatok miatt megtorpan a világgazdaság

Az USA és Kína továbbra is a globális befolyásért küzdenek egymással, Joe Biden elnök próbálja rábírni a nyugati országokat, hogy összehangoltan lépjenek fel az ázsiai fenyegetéssel szemben. Ez a gyakorlatban korlátozásokat jelenthet a kereskedelemben, a technológiai együttműködésben és a beruházásokban. Az amerikai kezdeményezés sok országot választás elé állíthat, fennáll annak a veszélye, hogy nem maradhat semleges egyetlen ország sem, választani kell majd az amerikai és a kínai gazdasági modell között. A világ ilyen kétpólusúvá válása pedig sok céget arra kényszeríthet, hogy párhuzamosan két beszállítói láncot tartsanak fenn eltérő technológiai feltételekkel. A nyugati országokban kitolódhat az 5G-technológia bevezetése a konfliktus miatt. Az EIU szerint ez az egyik legvalószínűbb kockázat 2022-ben, amellett, hogy jó esély van a megvalósulására, az egész világra hatással lenne.

2. A váratlanul gyors jegybanki szigorítás összeomlást hoz az amerikai részvénypiacon

A beszállítói láncok fennakadásai, a magas energiaárak, az ultra laza monetáris politika és a reálgazdasági kilábalás együttesen lökték évtizedes csúcsra az amerikai inflációt 2021-ben. Ezeknek a hatásoknak jó része átmeneti lesz, de ez nem tartja vissza a Fedet attól, hogy fokozatos szigorításba kezdjen először az eszközvásárlások visszafogásával. A lassú és előre jelzett szigorítás viszont középtávon nem fékezi meg az inflációt, ezért elképzelhető, hogy 2022 közepén már a kamat emelésére is szükség lesz. Az pedig akár részvénypiaci összeomlással is járhat, a sok kisbefektető miatt az árfolyamok zuhanása pedig a fogyasztásra is negatív hatással lenne, így a gazdasági növekedést is megakaszthatná – vélik az EIU szakemberei.

3. A kínai ingatlanpiac bedőlése jelentős gazdasági lassulással jár majd

Az elmúlt hetekben az Evergrande kínai ingatlanfejlesztő lehetséges csődjétől való félelem már megjelent a befektetői hangulatban, a cég mostanra elmulasztott néhány kamatfizetést 300 milliárd dolláros adóssága esetében. A vállalatnak Kína-szerte vannak érdekeltségei, vagyis egy esetleges csőd akár komoly pénzügyi összeomlással is járhat. A kínai állam egyelőre szorosan kontrollálja a szektort, kész megmentőként belépni, így egy nagyobb pénzügyi válság esélye kicsi. Ugyanakkor más kínai ingatlanfejlesztők is jelentősen eladósodtak, ha jelentősen csődhullám jön, akkor azt már nehéz lesz kézben tartani. Ha pedig mindez az ingatlanárak jelentős esésével járna, akkor a bankok és a háztartások megmentése is az államra várna. Egy ilyen forgatókönyv esetén pedig a kínai gazdaság növekedése jóval az utóbbi időszakban megszokott 6-7% alá eshetne. Ez pedig egy globális gazdasági lassulással járna, elsősorban a nyersanyagexportáló országok éreznék meg a csökkenő kínai kereslet hatását.

4. A szigorodó pénzügyi kondíciók miatt elakad a gazdasági növekedés a feltörekvő országokban

Az emelkedő infláció sok feltörekvő piaci jegybankot szigorításra kényszerített már 2021-ben, ez pedig a válság miatti eladósodás miatt a kormányok kamatterheinek emelkedéséhez vezethet. Ha az amerikai hozamok intenzíven emelkednek a következő hónapokban, akkor a sérülékeny feltörekvő országok felárai is nőhetnek, így fennállna a tőkekiáramlás veszélye. Ez a veszély főleg azokat az országokat érintheti, ahol jelentős részben devizában adósodtak el, mint például Argentína vagy Törökország, esetükben a kötvénypiaci eladási hullám devizaválsághoz is vezethet.

5. Új koronavírus-variánsok jelennek meg, melyek ellenállók a vakcinákkal szemben

Az elmúlt években a gazdasági kilátásokat is érdemben meghatározta a koronavírus-járvány, illetve az egyes országok átoltottsága. 2022-ben a fő kockázat az, hogy olyan új, agresszívebb vírusvariánsok jelennek meg, melyek ellenállóak az oltásokkal szemben. Az már most látszik, hogy az oltás nem fékezi meg a delta variáns terjedését, így akár tünetmentes betegek is hordozhatják a vírust és fertőzhetnek. A gyógyszergyártóknak is fel kell készülni arra, hogy esetleg az újabb variánsok ellen nem lesznek hatásosak az oltások, jelenleg is vannak olyan vírusok, melyek ellen évtizedek óta képtelenek hatékony oltást kifejleszteni a komoly erőfeszítések ellenére, például a HIV.

6. Széleskörű társadalmi elégedetlenség veszélyezteti a globális növekedést

A világjárvány negatívan érintette sok ember életszínvonalát, emiatt megvan az esélye annak, hogy komolyabb társadalmi elégedetlenség robban ki akár a régóta stabil nyugati országokban, akár a régóta autoriter rezsimekben. A legnagyobb kockázat azokban az országokban van, melyek már most is politikailag instabilak vagy a járvány jelentősen érintette őket, különösen a Közel-Kelet, Latin-Amerika vagy Afrika lehet veszélyben ebből a szempontból. A politikai bizonytalanság a befektetők kockázatkerülésében is megmutatkozhat, az esetleges elégedetlenség miatt pedig máshol is erősebben eshet latba a stabilitás.

7. Súlyosbodik a konfliktus Kína és Tajvan között, ami Amerikát is beavatkozásra készteti

Már idén is jelentős kockázatként jelent meg a piacon egy esetleges kínai beavatkozás Tajvan esetében, az EIU szerint Kínai is óvakodik majd a nyílt katonai konfliktus felvállalásától az amerikai beavatkozástól tartva. Ugyanakkor a tajvani légtérbe való kínai berepülés miatt fennáll a katonai hiba kockázata, akár a repülőgépek balesete. Ha katonai konfliktus robbanna ki, az jelentős hatással lenne a tajvani gazdaságra, a mostanában sokat szenvedett félvezető-szektorra is, ami globális problémákat okozhatna.

8. Jelentősen romlanak Kína és az Európai Unió kapcsolatai

Márciusban az EU is szankciókat léptetett életbe Kína ellen, ami bizonytalanná tette a felek kapcsolatát. Ez csak tovább súlyosbodhat azzal, ha Biden szövetségeseket keresve Európa felé fordul a Kína elleni harcban. Az EIU alapesetben arra számít, hogy az Unió továbbra is független marad ebben a háborúban, de fennáll a veszélye, hogy kínai cégek ellen az amerikaihoz hasonló lépéseket jelentenek be. A konfliktus elfajulása pedig a Kínában működő európai cégeket is negatívan érintené, könnyen feketelistára kerülhetnek.

9. A globális aszály éhínséghez vezet

A klímaváltozással kapcsolatos tudományos modellek arra utalnak, hogy növekedhet az aszályok esélye a következő időszakban. Ezek eddig elszigetelten jelentkeztek bizonyos országokban, azonban hamarosan akár globális aszály sújthatja a világot. Már 2021-ben láttunk intenzív hőhullámokat Kanadában és az USA-ban, Európában pedig Görögországot, Törökországot és Spanyolországot érintették az erdőtüzek. Ezekhez társul az élelmiszerek árának emelkedése, ezt erősíthetik az időjárási viszontagságok. Egy ilyen forgatókönyv az egekbe lökné az élelmiszerek árát és a globális inflációt.

10. Kiberháború robban ki a legnagyobb gazdaságok között

A koronavírus-járvány után tovább éleződhet a geopolitikai verseny, miközben a közvetlen katonai konfliktusok költsége egyre nagyobb, a kiberhadviselés veheti át a szerepét. Ez pedig akár a teljes diplomáciai elszigetelődést is elhozhatja a világ nagyhatalmai között, például az USA és Kína vagy Oroszország esetében. A jelenlegi helyzetben, amikor a világ még a járvány hatásait sem heverte ki, egy leállás az energiaellátásban érzékenyen érintené a cégeket és a befektetői hangulatot.

Címlapkép: Shutterstock