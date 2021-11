Koronavírus: megjöttek a hétvégi magyar adatok

Három nap alatt összesen 11 211 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 152 beteg – derül ki a koronavírus információs oldal hétfő reggeli beszámolójából.

A hétvégi 11 211 új fertőzött három nap alatt átlagosan 3737 beteget jelentett naponta, ez 67%-os növekedést jelentett az egy héttel korábbi 2229-es hétvégi számokhoz képest. Csütörtökön és pénteken volt 4000 felett is a napi fertőzöttek száma, de a hétvégi alacsonyabb tesztelés magyarázhatja a minimális csökkenést.

Három nap alatt 152 halálos áldozatot regisztráltak a hivatalos beszámoló szerint, ez átlagosan napi 51 főt jelentett.

Ilyen magas utolsjára májusban, a harmadik hullámban volt a napi áldozatok száma.

Az esetszámok és az áldozatok számának emelkedése mellett nő a terhelés az egészségügyi ellátórendszeren. A hivatalos beszámoló szerint 2605 beteg van kórházban és 299-en lélegeztetőgépen. A hétvégén a kórházban kezeltek száma átlagosan naponta 158-cal emelkedett, a lélegeztetőgépen lévők száma pedig 23-al nőtt.

A hétvégén egyébként viszonylag sok tesztet végeztek el, három nap alatt mindegy 80 ezret, vagyis napi átlagban 27 ezret. Ezeknek mintegy 14%-a lett pozitív, ami hasonló a múltheti arányhoz.

Az oltásokat tekintve az első dózist megkapók száma elérte a 5,955 milliót, 1,22 millióan pedig már a harmadik oltást is felvették. A kormány múlt heti döntései után a következő időszakban ismét felgyorsulhat az oltási tempó, hiszen a unkaadó mostantól előírhatja, hogy december 15-ig a dolgozói vegyék fel az oltást. Az állami szektorban elvárt lesz a vakcina beadatása, az önkormányzatoknál pedig a polgármesterek dönthetnek.

Területileg továbbra is Budapesten és Pest megyében találják a legtöbb új fertőzöttet, de egyre erőteljesebben látszik egy kelet-nyugati eltolódás is. A kelet-magyarországi megyékben akár ezer közelében is volt a háromnapos fertőzésszám, miközben Nyugat-Magyarországon Baranya megye 475-ös adata a legmagasabb. Ebben szerepe lehet annak, hogy Románia egész Európában az egyik legfertőzöttebb ország, a földrajzi közelség miatt onnan könnyebben hurcolják be a vírust Kelet-Magyarországra.

