Rusvai Miklós: még egy falusi kocsmába is védettségi igazolvány kellene!

Még egy falusi kocsmába se lehessen bemenni védettségi igazolvány nélkül – szorgalmazta Rusvai Miklós virológus a Karc FM műsorában. A professzor szerint a maszk viselése jelentősen csökkenti a vírus terjedését.

Rusvai Miklós üdvözli, hogy hétfőtől a tömegközlekedési eszközökön csak maszkban lehet utazni, meggyőződése szerint azonban a vendéglátóhelyeken, a hivatalokban és a közintézményekben is el kellene kérni a védettségi igazolványt – mondta a szakember a Karc FM műsorában. A Magyar Tudományos Akadémia professzora szerint ezzel emelkedne az átoltottság. Az egészségügyi szakember a rádióban arról is beszélt, hogy a legújabb vizsgálatok szerint 93%-ban akadályozza meg a maszk viselése a koronavírus terjedését, de jó az influenza ellen is.

Magyarországon 6 millióan vették fel a koronavírus elleni védőoltásokat. Az egészségügyi szakember kiemelte: nem mindegy, hogy a nyájimmunitást Magyarország az átoltottsággal, vagy a svéd és a brit példa alapján, jelentős számú fertőzöttet és elhunytat követelve, az átfertőzéssel éri el.

Rusvai Miklós arra számít, hogy az oltás kötelezővé tételével emelkedni fog az átoltottság Magyarországon. A szabályozás elsősorban az állami, önkormányzati és a nagyobb méretű cégek esetében érheti el célját. Mikro- és kisvállalkozások esetén a cég működését veszélyezteti, ha egy munkavállaló a munkáltató elvárása ellenére nem oltatja be magát és kiesik a munkavégzésből.

Címlapkép: Getty Images