Kiderült: a hangzatos Putyin-utasítás mellett még kevesebb gázt küld Európába a Gazprom Ukrajnán keresztül

Sergiy Makogon Facebook-posztja és grafikonja szerint miközben a Gazprom napi 109 millió köbméternyi orosz gáz ukrajnai továbbításáért fizet a GTS-nek, aközben erről a szintről október elsejétől napi 87 millió köbméterre vágta a napi szállítások volumenét, majd ezt további 35%-kal 57 millió köbméterre vágta november 1-től a Gazprom. Ezt jelzi az alábbi grafikon is:

Ez elég drága mulatság a Gazprom szemszögéből, ugyanis az orosz-ukrán tranzitszerződés szerint az oroszoknak akkor is a 109 millió köbméternyi lefoglalt tranzit után kell kifizetnie a tranzitdíjat, ha ennél kevesebb gázt küldenek (pumpálj, vagy fizess elv). Feltehetően ezzel is arra céloz Makogon, mint több más posztjában is, hogy az oroszok részben szándékosan idézék elő az európai gázárak elszállását, hogy nagy profitot csináljanak a tavalyi nagy veszteségek után a Gazpromnak és közben rávegyék az Északi Áramlat 2 mielőbbi engedélyezésére is az európaiakat, illetve minél több hosszú távú gázszerződésre is rábírják az európai partnereket. Makogon egyik minapi posztja szerint a Gazprom 9 hónap alatt abszolút nettó nyereségrekordot állított fel, miközben tavaly ebben az időszakban nagy veszteséget szenvedett el.

A vezérigazgató a tegnapi posztjában felhívta a figyelmet arra, hogy ha a most 57 millió köbméterre vágott szállítási mennyiségekkel folytatja a Gazprom a szállításokat, akkor jövő májusra 5 milliárd köbméternyi (!) alulszállításról fogunk beszélni.

A hétvégi G20 csúcson Joe Biden amerikai elnök is üzent Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, miszerint Oroszországnak nem szabad káros politikai célokra kihasználnia a gázszállításokat és arról tárgyalt a német politikai vezetéssel, hogy miként lehetne Oroszországot eltántorítani a gázszállítások manipulációjától. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) és több európai politikus is nehezményezte már korábban, hogy Oroszország nem tesz eleget Európába irányuló gázexportja növelése érdekében. Az orosz Gazprom gázipari óriásvállalat ugyanakkor közölte, hogy teljesíti szerződéses kötelezettségeit és fedezni tudja az európai ügyfelek keresletét.

A 2019-ig érvényes orosz-ukrán tranzitszerződést meghosszabbították a 2020-2024 közötti időszakra és ennek értelmében az ukránok 2020-ra 65 milliárd köbméternyi gáz továbbítását vállalták (végül “csak” 55,8 milliárd köbméter tranzit történt, ami 30 éve a legalacsonyabb), 2021-ben pedig a szerződés szerint 40 milliárd köbméternyi tranzitról van szó. Ez tehát eleve indokolja, hogy mérséklődik az európai tranzit volumene a GTS-en keresztül, de érdemes két további fontos dolgot is megjegyezni a poszttal kapcsolatban:

Egyrészt Vlagyimir Putyin orosz elnök a múlt heti, nyilvánosan közvetített orosz kormányülésen utasította a Gazprom vezetését, hogy a november 7-8. körülre befejeződő orosz tároló feltöltési munkálatok után szállítson több gázt Európába, bár nem világos, hogy ez hogyan, milyen útvonalakon keresztül tudna megtörténni, főleg a fenti ukrán GTS-vezéri nyilatkozat tükrében. Az oorsz utasítás egyébként éppen egy nappal ezután hangzott el, hogy az Európai Bizottság versenyfelügyeleti főigazgatósága kérdőív kiküldésével elkezdett tájékozódni a Gazprom esetleges gázpiaci manipulációs ügyleteiről. A holland TTF gáztőzsdén egyébként már hétfőn is stagnált a gáz ára a múlt hét szerda-pénteki meredek esés után, amit Putyin utasítása váltott ki. Ma szintén 66-67 euró/MWh körül oldalaz a gázár, amiben az európai téli ellátás körüli aggodalmak továbbra is szerepet játszanak.

A holland TTF gáztőzsde 2021. decemberi határidős kontraktusának áralakulása az elmúlt 3 hónapban.

Másrészt éppen október elsején, az első ukrán tranzitcsökkenés napján, indult el a 10+5 évre kötött magyar-orosz gázszállítási szerződés értelmében a Turkstream vezetéken keresztül Oroszországból Törökországon, Bulgárián és Szerbián át Magyarországra az évi 3,5 milliárd köbméternyi gázszállítás, így a fenti tranzitszállítási volumencsökkenés egy részéért bizonyára a magyar szerződés életbe lépése a felelős. Tegnap a Turkstream bolgár szakaszán vezeték törés volt, így várhatóan ma éjféltől indul majd újra Magyarország felé a gázszállítás.

A magyar-orosz gázmegállapodás tíz plusz öt évre, azaz tizenöt évre szól, azonban tíz év után van opció a vásárolt mennyiség módosítására, adott esetben csökkentésére. A szerződés évi 4,5 milliárd köbméter gáz megvásárlására vonatkozik. Ezt a mennyiséget a Gazprom két útvonalon szállítja Magyarországra: 3,5 milliárd köbmétert déli irányból, az október 1-jétől üzembe álló szerb-magyar interkonnektoron keresztül, illetve 1 milliárd köbmétert Ausztria felől.

