Az EKB elnöke ismét szélmalomharcba kezd a befektetőkkel

Christine Lagarde EKB-elnök ismét kiállt a jegybank véleménye mellett, amely szerint a befektetők kamatemelésre vonatkozó várakozása nem türközi az EKB szándékait. A jegybank már több hete azt látja, hogy a befektetők kamatemelést áraznak 2022-re, holott a jegybank egészen máshogy kommunikál. Ez viszont szemlátomást nem tudja meggyőzni a piacokat.

"Az előretekintő iránymutatásunkban világosan megfogalmaztuk, hogy mi az a három feltétel, amelynek teljesülnie kell, mielőtt kamatot emelünk" - mondta Lagarde szerdán Lisszabonban a Bloomberg szerint.

Lagarde hozzátette, hogy a magas infláció ellenére ezek a feltételek minden bizonnyal nem teljesülnek középtávon

- idézi az elnököt a lap. Lagarde már a jegybank múltheti kamatdöntésén is elmondta, hogy a piaci várakozások nem felelnek meg a jegybank előretekintő iránymutatásával, az elnök szavainak nem volt érdemi hatása a határidős piacok kamatvárakozásaira. Sőt, a piac a jegybankelnök inflációval kapcsolatos, korábbinál aggódóbb hangneme miatt még nőttek is a kamatemeléssel kapcsolatos várakozások.

Az éves infláció 4% fölé emelkedett októberben, jócskán meghaladva az EKB által optimálisnak tartott 2%-os szintet. Christine Lagarde üzenetében azt mondta, hogy az infláció a jövő év folyamán mérséklődni fog, de lehet, hogy csak az év végére - ez sokkal megengedőbb álláspont, mint a jegybank korábbi határozott állítása az infláció átmeneti jellegéről.

A jegybank decemberben jelenti be a pandémiás eszközvásárlási program sorsát. A találgatások szerint a jegybank a PEPP kivezetésével egy időben új programot jelenthet be (vagy a korábbi program keretösszegét emelheti meg). Erről Lagarde semmi újat nem mondott Lisszabonban, csak megerősítette, hogy decemberben várható döntés, és aláhúzta, hogy a jegybanknak továbbra is támogatónak kell maradnia.

