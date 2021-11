Kiderült: nem Paks II.-be, hanem a meglévő atomerőműbe szállnának be a szerbek

A SeeNews tudósítása szerint a minap a saját elnöki Youtube oldalára feltöltött videóban (valószínűleg erről a videóról van szó) Vucic azt mondta:

majd meglátjuk, hogy tudunk-e 5, 10, vagy 12%-os tulajdonosok lenni Paksban.

A szerb elnök a videóban elmondta, hogy erről a témáról és a bolgár beleni atomerőműbeli esetleges részesedés szerzésről is tárgyalt a csúcstalálkozón Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel, illetve a bolgár ügyvezető miniszterelnökkel is, illetve azt is nyilatkozta, hogy a napokban Orbán Viktor magyar kormányfővel is tárgyalni fog erről – írta a Privátbankár.

A minap már felreppent a szerbek paksi szerepvállalása, de akkor még egyértelműen úgy lehetett érteni, hogy a Paks II. új építési beruházásába szállnának be fél-egymilliárd euróval és ezért cserébe kapnának 5-10%-nyi részesedést, illetve a megtermelt áramot. Most viszont a SeeNews hírmagyarázatában már egyértelműen csak a Paks I. projektről, az annak keretében működő négy blokkról és azok 2032-2037 között lejáró ütemidejéről van szó. Úgy tűnik tehát, hogy változik a szerbek „betársulási” elképzelése Paks kapcsán, ami érthető, hiszen a Paks II. építését az Európai Bizottság csak szigorú jogi függetlenségi feltételek mentén, és piacon való áramértékesítés kötelezettsége mellett hagyta jóvá. Ezek mellett az is akadályt képez a szerbek beszállásához, hogy az új blokkok építéséről államközi szerződés van Magyarország és Oroszország között, aminek kapcsán idén nyáron újratárgyalták a felek a 10 milliárd eurós hitelszerződés törlesztését is. Így tehát számos ok miatt meglehetősen bonyolult és időigényes lenne a szerbeknek építési és tulajdonosi szempontból bekapcsolódni a Paks II.-be, ha egyáltalán lehetséges lenne.

Kézenfekvőnek tűnik tehát az, hogy ezek miatt a szerbek inkább Paks I.-ben vennének részesedést. Itt azonban az a kérdés merül fel például, hogy ennek tényleg van-e számukra értelme úgy, hogy Orbán Viktor kormányfő a minap a parlamenti felszólalásában egyértelműsítette: a kormány nem foglalkozik a Paks I. üzemidő-hosszabbításával, hanem csak a Paks II. megépítésére koncentrál (így tehát hiába vetette fel előtte az üzemidő-hosszabbítást az MVM azóta leköszönt vezérigazgatója és az Energiahivatal elnöke is). Mindezek miatt tehát a szerbek beszállása a Paks I.-be elvileg csak a következő 10-15 évre enyhítené az áramellátási nehézségeiket, nem pedig tartósan.

Vucic a november elsejei videóban arról is beszélt, hogy mivel aznap eltört Bulgáriában a Transkbalkan gázvezeték, de kellett a gáz, hogy ne legyen gond a belgrádi és újvidéki lakások fűtésével, ezért intervenciós gázt vettek Magyarországról.

Magyarországon ma munkaszüneti nap van, valahogy feltaláltuk magunkat, de ezért jó sokba került, hogy ne kelljen beavatkozni az újvidéki és belgrádi hőszolgáltatónál. Minden piaci változás, minden leállás plusz kiadást von maga után

– nyilatkozta a szerb elnök a Privátbankár tudósítása szerint.

Arról, hogy Magyarország segíthette ki hétfőn és kedden is 5-5 millió köbméternyi gázzal Szerbiát a vezetéktörés miatt, tegnap délután elsőként a Portfolio írt.

Címlapkép forrása: MTI/Fischer Zoltán. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Aleksandar Vucic szerb elnök a szerbiai Horgoson, a Szeged-Szabadka vasútvonal felújításindító ünnepsége előtt 2021. október 18-án.