Bréking! Hatalmas oltási akciót hirdetett a kormány, bárkit beoltanak

A kormány 2021. november 22-28. között oltási akcióhetet indít a kórházi oltópontokon, azaz előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik - olvasható a kormányzati koronavírus-portálon.

Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében a kormány 2021. november 22-28. között oltási akcióhetet indít a kórházi oltópontokon.

A kórházak országszerte –Budapesten kiemelten - megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is.

101 megyei és városi kórházban várják az oltakozni szándékozókat reggel 7 és este 19 óra között. Az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik. A kórházi oltópontokon öt féle vakcina áll rendelkezésre: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm.

Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni.

A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, az üzemorvosok rendelkezésére bocsájtjuk az igényelt mennyiségű oltóanyagot.

A mostani lépés nem példa nélküli, korábban többször is előfordult, hogy egy-egy napon/hétvégén sorbanállással, előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül tömegeket oltottak be, ilyenkor sokszor kilométeres sorok is kialakultak egy-egy oltópontnál. Ugyanakkor ez még hónapokkal ezelőtt történt, amikor még sokan vártak a sorukra, azonban mostanra az oltakozni vágyók száma nagyon megcsappant, az oltási kampány teljesen leült. A kormány azután rendelte el a regisztráció nélküli oltást, hogy felfutott a járvány negyedik hulláma, illetve hogy nemrégiben bejelentette, hogy a cégek bevezethetik a kvázi kötelező oltást.



A járványhelyzet kezelése szempontjából nagyon fontos a mostani lépés, de fontos azt látni, hogy ennek kedvező hatása a tomboló járványra már biztosan későn fog jelentkezni, érdemben már ez a program a fertőzés terjedését nem lassítja. Főleg annak fényében, hogy a program csak három hét múlva veszi kezdetét. Röst Gergely matematikus épp a Portfolio-n megjelent tegnapi cikkében mutatott rá arra, hogy a realitás az, hogy az előttünk álló kritikus hetek történéseit egy új oltási kampány sem tudja már érdemben befolyásolni, mert ehhez kevés az idő.



Külön érdekesség lesz a kampány gyakorlati megvalósítása. Három hét múlva, ha az elmúlt hetek tempójában fut fel a járvány és terhelődnek az állami kórházak, akkor az oltópontokon is szűkösek lesznek a szakember kapacitások az oltóprogram lebonyolításához. Vagy ha itt nem lesznek szűkösek, akkor a Covid-ellátásból fognak hiányozni az orvosok és nővérek.



Berobbant a járvány Magyarországon

A Portfolio éppen tegnap vetette fel, hogy az egyre súlyosabb járványhelyzetben szükség lenne az oltási regisztráció egyszerűsítésére, a leszakadó rétegek, a társadalom perifériájára szorultak – inaktívak – oltakozásának támogatására.

Több mint 6000 új beteg egy nap alatt és 100-nál is több elhunyt a járvány mai mérlege. Ezek olyan magas számok, mint amit egy-két hete még a 4. hullám csúcsára prognosztizáltak a szakértők, és a csúcsot legjobb esetben is november-decemberre tették. Ebből is látszik, hogy milyen gyorsan romlik a vírushelyzet Magyarországon. A kórházak terhelése és a lélegeztetettek száma is dinamikusan emelkedik, ami rossz hír az egészségügyi ellátórendszer kilátásai kapcsán. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szennyvízadatai szerint is romlik a helyzet, a vizsgált magyarországi települések egyre nagyobb hányadát jellemzi emelkedett vírus-koncentráció.

A jelenlegi trendek rövid idő alatt súlyos helyzetet idézhetnek elő - írta a Portfolio-n megjelent szerdai cikkében Röst Gergely matematikus, az SZTE Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék vezetője, a Járványmatematikai modellező és epidemiológiai elemző munkacsoport tagja. "Ha sikerülne újra felpörgetni az oltási kampányt, az nagyon sokat segítene abban, hogy nyugodtabb telünk legyen, elkerüljünk újabb hullámokat, és végre kikecmeregjünk a pandémiából. A realitás azonban az, hogy az előttünk álló kritikus hetek történéseit egy új oltási kampány sem tudja már érdemben befolyásolni, mert ehhez kevés az idő. Ha a negyedik hullám csúcsát jelentősen enyhíteni szeretnénk, ahhoz más eszközök is kellenek, melyeknek része a szélesebb körű maszkhasználat és egyéb kockázatarányos célzott intézkedések" - írta Röst.

Úgy tűnik, hogy a kormányzat is egyre több kockázattal számol. Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtök reggel azt mondta, hogy a gazdasági előrejelzésekkel kapcsolatosban nem árt az óvatosság, a Pénzügymininsztérium ezért is a korábbi 7-7,5%-ról csökkentette előrejelzését, most azt gondolják, hogy alulról fogja közelíteni a 7%-ot az idei gazdasági növekedés, 6,8%-ot várnak, többek között az energiaárak emelkedése miatt, az infláció is visszafoghatja a növekedést, és a koronavírus okozta hatás is érzékelhető lesz. Varga szerint

KORLÁTOZÁSOK LEHETNEK, GAZDASÁGI KIESÉS JÖHET A KORONAVÍRUS NEGYEDIK HULLÁMA KÖVETKEZTÉBEN, DE TALÁN EZ KISEBB LESZ, MINT AZ ELŐZŐ HULLÁMOKBAN.

