Kritikus a helyzet a magyar kórházakban, hamarosan fel kell megint függeszteni a halasztható műtéteket

Folyamatosan nyitják meg a kórházakban az újabb részlegeket a Covid-betegeknek, folyamatos terjeszkedés van és ágyszámnövelés - erről számolt be az RTL Híradónak Csilek András, a MOK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke, aki azt is elárulta, mi lesz ennek a következménye. A Független Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének értékelése szerint már most kritikus a helyzet a kórházakban.