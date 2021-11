Pillanatok alatt terítette le Magyarországot a vírus: terítéken vannak az újabb korlátozások

Extrém gyorsasággal nő a fertőzöttek száma, 100 felett a napi halálozások alakulása, egyre nő a szennyvízben a vírus koncentrációja, miközben a szakértők korlátozó intézkedéseket sürgetnek. Már a kormány is számol azzal, hogy a 4. hullám problémákat okoz a gazdaságban, és korlátozások lehetnek. Részben az újabb hullám miatt a Pénzügyminisztérium csökkentette a GDP-növekedési várakozását.

Több mint 6000 új beteg egy nap alatt és 100-nál is több elhunyt a járvány mai mérlege. Ezek olyan magas számok, mint amit egy-két hete még a 4. hullám csúcsára prognosztizáltak a szakértők, és a csúcsot legjobb esetben is november-decemberre tették. Ebből is látszik, hogy milyen gyorsan romlik a vírushelyzet Magyarországon. A kórházak terhelése és a lélegeztetettek száma is dinamikusan emelkedik, ami rossz hír az egészségügyi ellátórendszer kilátásai kapcsán. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szennyvízadatai szerint is romlik a helyzet, a vizsgált magyarországi települések egyre nagyobb hányadát jellemzi emelkedett vírus-koncentráció.

A jelenlegi trendek rövid idő alatt súlyos helyzetet idézhetnek elő - írta a Portfolio-n megjelent szerdai cikkében Röst Gergely matematikus, az SZTE Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék vezetője, a Járványmatematikai modellező és epidemiológiai elemző munkacsoport tagja. "Ha sikerülne újra felpörgetni az oltási kampányt, az nagyon sokat segítene abban, hogy nyugodtabb telünk legyen, elkerüljünk újabb hullámokat, és végre kikecmeregjünk a pandémiából. A realitás azonban az, hogy az előttünk álló kritikus hetek történéseit egy új oltási kampány sem tudja már érdemben befolyásolni, mert ehhez kevés az idő. Ha a negyedik hullám csúcsát jelentősen enyhíteni szeretnénk, ahhoz más eszközök is kellenek, melyeknek része a szélesebb körű maszkhasználat és egyéb kockázatarányos célzott intézkedések" - írta Röst.

Úgy tűnik, hogy a kormányzat is egyre több kockázattal számol. Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtök reggel azt mondta, hogy a gazdasági előrejelzésekkel kapcsolatosban nem árt az óvatosság, a Pénzügymininsztérium ezért is a korábbi 7-7,5%-ról csökkentette előrejelzését, most azt gondolják, hogy alulról fogja közelíteni a 7%-ot az idei gazdasági növekedés, 6,8%-ot várnak, többek között az energiaárak emelkedése miatt, az infláció is visszafoghatja a növekedést, és a koronavírus okozta hatás is érzékelhető lesz. Varga szerint

korlátozások lehetnek, gazdasági kiesés jöhet a koronavírus negyedik hulláma következtében, de talán ez kisebb lesz, mint az előző hullámokban.

Teljes lezárásra senki sem számít, de számos szakértő szerint további szigorításokra szükség lehet a vírus legyőzéséhez. Eddig látogatási tilalmat, maszkviselést a közösségi közlekedésen, illetve a kötelező oltás lehetőségét vezette be a kabinet. "Magyarország jelenleg abban a helyzetben van, amikor több eszköz szükséges a védekezéshez ebben a szakaszban" - mondta a Portfolio-nak adott interjújában Kemenesi Gábor, biológus, víruskutató arra reagálva, hogy Magyarország szinte csak az oltásra épít. "Még bőven vannak olyanok Magyarországon is, akik nem rendelkeznek immunitással, és őket el tudja érni a vírus. Ráadásul a 60%-os átoltottság országos átlag, lehetnek olyan régiók, ahol ennél sokkal alacsonyabb, így ott gyorsabban terjedhet a vírus, és egyébként helyi intézkedésekre lenne szükség. A 4. hullám alapján úgy látszik, hogy a koronavírus okoz még feltörést Magyarországon is, de ez nem meglepő abban a tekintetben, hogy önmagában az oltással nem lehet védekezni."

Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának megbízott igazgatója a Portfolio Budapest Economic Forum című konferenciáján két hete azt mondta, hogy három forgatókönyv valósulhat meg. Most úgy tűnik, hogy a legrosszabbal kell számolni ezek közül. A friss adatok szerint Magyarország már egyáltalán nem tartja kontroll alatt a járványt, a tesztek pozitivitási aránya folyamatosan emelkedik, ami azt jelzi, hogy a vírus kontrollálatlanul terjed. A kórházak terhelése ugyanolyan gyorsan fut fel, mint korábban. A Portfolio becslése szerint a halottak számából visszavezetve 2-3 héttel ezelőtt már nagyobb volt a járvány, mint tavaly. Miután Magyarországon a legnagyobb a vírus reprodukciós rátája a világon jelenleg, így gyors javulásra nem igazán lehet számítani.

Címlapkép: Getty Images