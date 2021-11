Újraindult az orosz gáz a németek felé, esik a gáz ára

Több mint öt nap után csütörtökön délután újraindult Németország felé az orosz gázszállítás a Yamal-Europe gázvezetéken és ez a hír esést váltott ki a legnagyobb európai gáztőzsdén: a decemberi lejáratú gáz ára ismét közelebb került a 70 euró/MWh szinthez. A Gazprom exportvezérének üzenetei is nyugtatták a kedélyeket a csütörtöki kereskedésben.

Szombat reggel megállt az orosz gáz Lengyelországon át Németországba való szállítása a Yamal-Europe gázvezetéken és amint tegnap megírtuk: sorozatban már több napja visszafelé, tehát nyugatról keletre áramlott a gáz. Így ez és egyéb fejlemények újra felhajtották tegnapig a gázárakat Európa-szerte. Este a decemberi szállítású gáz ára a holland TTF gáztőzsdén több, mint 10%-os pluszban, 79 euró körül zárt.

Csütörtökön kora délután arról számolt be a Reuters, hogy a vevői igények nyomán újraindult keletről nyugatra, azaz Lengyelország felől Németország felé a Yamal-Europe vezetéken az orosz gázszállítás. A vezeték évi 33 milliárd köbméteres kapacitású, tehát fontos gázszállítási útvonal Németország felé az Északi Áramlat eddig meglévő első vezetékpárja mellett. A csütörtöki fejlemény tovább lökte lefelé a gázárakat, az említett decemberi kontraktus ára mostanra már 73 euró körülre süllyedt.

Az árak újbóli süllyedésében az is fontos, hogy a Gazprom exportvezetője egy tegnapi amszterdami gázkonferencián sugárzott előadásában azt hangsúlyozta a Reuters tudósítása szerint: az orosz cégnek nem érdeke se a túl alacsony, se a túl magas gázár, inkább a piac stabilitásában, kiszámíthatóságában érdekelt, mert ez adja meg a folyamatos keresletet hosszabb távon is a gáz iránt. Érzékeltette, hogy a túl magas ár csökkenti a gáz iránti keresletet, ami egyértelműen ellene van a cégnek, mint nagy gázkitermelő és kereskedő.

Elena Burmistrova azt is jelezte azonban, hogy a Gazprom a hosszabb távú, részben olajindexált gázvásárlási szerződésekre törekszik, nem pedig a rövid, és teljesen tőzsdei gázár indexálású modellekre, mert a gázüzlet hosszú megtérülésű, így a hosszú szerződések nekik is nagyobb biztonságot adnak. A minap megkötött 10+5 éves magyar-orosz gázszerződés árazási képlete nem nyilvános, bár vannak olyan piaci pletykák, hogy az csak tisztán a holland TTF-gázárhoz van kötve némi felárral (nincs tehát benne olajár-indexálás, mint az előző hosszú távú magyar-orosz gázszerződésben és éppen ezért valójában kedvezőtlenebb, mint az eddigi szerződés).

A keddi kapacitásaukciók alapján megírtuk, hogy a Gazprom egyetlen köbméternyi plusz kapacitást sem foglalt le ukrán és lengyel relációba a jövő év első, második és harmadik negyedévére, ami fokozta a bizonytalanságot, hogy a cég mikor és mennyi gázt hajlandó szállítani a jelenleg nagyon magas árak mellett. Ahogy azt Elena Burmistrova és más Gazprom-vezetők is hangsúlyozták már: a cég minden (hosszabb távú) szerződéses kötelezettségét teljesíti, és ezt maga Vlagyimir Putyin orosz elnök is hangoztatta, amikor a múlt szerdai orosz kormányülésen nyilvánosan is utasította a Gazprom vezetőjét, hogy miután befejezik az orosz tárolók feltöltését, szállítson több gázt Európába. Ennek hatására péntekig nagy gázár-esés volt, de aztán szombattól megállt a Yamalon a szállítás, ami egyéb tényezőkkel együtt felverte az árakat.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 10. 28. Energiaválság: beszakadt a földgáz ára Európában Putyin nagy bejelentésére

A Gazprom elvileg november 8-ig befejezi a feltöltéseket, így tehát a következő napoktól elvileg arról kellene majd hallanunk, hogy fokozódik az orosz gázszállítás Európába. Ha ez így lesz, akkor az az árakat várhatóan érdemben lejjebb küldheti.

Címlapkép forrása: Getty Images