Varga Mihály: korlátozásokat és gazdasági kiesést hozhat a koronavírus negyedik hulláma

A családi szja-visszatérítés, a fiatalok szja-mentessége, a bérintézkedések és a 13. havi nyugdíj visszaépítése többletmegtakarítást fog jelenti a magyar lakosság számára, amiben megtalálhatja a maga lehetőségeit a magyar biztosítási szektor – hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter a MABISZ konferenciáján, ráirányítva ugyanakkor a figyelmet többek között a koronavírus miatti kockázatokra és a magas energiaárak következményeire is, amelyek miatt idei GDP-előrejelzését a Pénzügyminisztérium 6,8%-ra csökkentette. Varga Mihály azon jelzése, hogy korlátozások is lehetnek, illetve gazdasági kiesés is jöhet a koronavírus negyedik hulláma következtében, jócskán eltér az eddigi kormányzati üzenetektől, amelyek eleve azt üzenték, hogy nem várhatóak korlátozások, mert csak az oltás segít.