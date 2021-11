WHO: egyszerre is beadható a koronavírus és az influenza elleni oltás

MTI Cikk mentése Megosztás

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértője szerint egyszerre is beadható a koronavírus és az influenza elleni oltás, hatásfokukat nem befolyásolja az egybeesés. Siddhartha Datta, a WHO európai regionális vakcinatanácsadója ezt csütörtökön, Koppenhágában mondta sajtótájékoztatón.