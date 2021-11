A delta variáns következménye: több gyereknél jelentkezik tünettel a vírus

Hétről hétre több koronavírus-fertőzött gyermekkel találkozunk, az ősz elején még egyéb vírusok okoztak tüneteket - mondta az RTL Klubnak nyilatkozva Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke. Tüneteik lázzal, gyengeséggel és gyakran köhögéssel, hányással, hasmeséssel járnak.

A korábbi hullámok során a covidos szülők gyermekei vagy nem mutattak tünetet, vagy egészen enyhe tüneteket mutattak. Ez változott meg az új, delta variáns okozta hullám.

A szakember a csatornának arra is rámutatott, hogy ezek a gyerekek otthon, szoros telemedicinális felügyelet mellett gyógyulnak meg, azt azonban még nem látni, hogy a hosszú covid szindróma, ami akár 6 hónapon túl is nehezítheti a gyerekek életét, fog-e jelentkezni, vagy a még ijesztőbb szívizomgyulladás, májgyulladás, bélgyulladás. Ezért azt kérte a szülőktől, hogy gondolják meg, amikor döntenek saját maguk oltásáról vagy be nem oltásáról, akkor arról is döntenek, hogy ezzel nemcsak magukról, hanem gyermekeikről is döntenek. Szerinte a legtöbb gyermek otthon fertőződik meg, a közösségi terjedés ritka.

Kutatások bizonyítják szerinte, hogy ha legalább az egyik szülő beoltott a családban, akkor már az is csökkenti a gyerek megbetegedés számot.

Elmondása szerint az iskolai védőoltási kampány vége óta nagyon sok új fiatal nem vette fel az oltást, az ő körükben sok a beteg és a 12 év alatti még nem oltható korosztályban is észreveszik a szülők az erre utaló jeleket: ilyen a megmagyarázhatatlan láz, hőemelkedés, akár a hányás, ehhez kapcsolódik a kellemetlen ingerköhögés.

Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa szintén újdonságként említette a Portfolio-nak pénteken adott nyilatkozatában, hogy nemcsak a 20-30-as éveikben járók közül kerülnek be egyre többen a kórházba, hanem a járvány 4. hullámában egyre több az olyan gyermekbeteg is, aki ellátásra szorul.

Címlapképünk illusztráció, forrás: Getty Images