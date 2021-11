Annyira elszaladt a járvány a szlovéneknél, hogy nagyon szigorú korlátozásokat léptetnek hatályba

MTI Cikk mentése Megosztás

Újabb szigorításokat vezetnek be hétfőtől Szlovéniában: tilos lesz nyilvános összejövetelt tartani, be kell zárni az éjszakai szórakozóhelyeknek, és szigorítanak az európai digitális Covid-igazolványok alkalmazásán is - közölte a szlovén közszolgálati televízió (RTV) szombaton a kormány legújabb döntését ismertetve.