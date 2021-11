Energiaválság: megint leállt az orosz gázszállítás a németek felé, szándékos gázválságról beszélnek az ukránok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Múlt szombathoz hasonlóan most szombaton is leállt az egyik legfontosabb orosz csővezetéken a gázszállítás Németország felé, sőt megint visszafelé megy a gáz az oroszok irányába, így ez a jövő héten megint jókora gázár-emelkedést okozhat a tőzsdéken. Egyes német politikusok mellett az ukrán külügyminiszter is nyíltan arról beszél, hogy az oroszok a gázszállítások direkt visszafogásával okozzák a gázárak elszállását azért, hogy kikényszerítsék az Északi Áramlat 2 utolsó engedélyeit is.