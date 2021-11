Elkeserítő tudatlansággal indultunk neki a 4. hullámnak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Minden korábbi előrejelzést cáfolva, az előző két járványhullámhoz hasonló intenzitással kezdett el terjedni a koronavírus most ősszel is. A fertőzések, kórházi és súlyos esetek száma és sajnos a halálozások alakulása is hasonló meredekségű görbéket írnak le, mint egy éve vagy tavasszal. Sokan próbálják kutatni az okokat.