Energiaválság: megint ugrott a gázár a Gazprom felőli nyugtalanító jelek miatt

Az egyik legfontosabb jel az, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök minapi nyilvános utasítása ellenére egyelőre nem ugrott meg mától a Gazprom gázszállítási volumene Európa felé. Amint a Bloomberg írta: nem voltak hétfőre megnövelt szállítások a hétvégi kapacitásaukciókon sem az orosz-ukrán határon lévő Szudzsa, sem a Szokhranovka belépési pontokon, emellett a Gazprom értékesítési platformján sem nőtt meg mára az eladási volumen, pedig elvileg ma lejárt az a határidő, amíg a Gazprom az orosz tárolók feltöltésére koncentrált.

Sőt, egyelőre továbbra is visszafelé, tehát Németországból Lengyelország felé folyik nettóban a gázszállítás a Jamal-Európa gázvezetéken a lengyel határon fekvő Mallnow német mérési ponton. Ez a vezeték Oroszországot köti össze Lengyelországon keresztül Németországgal. Amint megírtuk: itt a szállítások szombat reggel álltak le megint a lengyelek felől a németek felé és azóta fordított irányba megy a gáz az ügyféligények kiszolgálása érdekében, miközben két nagy németországi Gazprom-tároló (Rehden, illetve Katharina) töltöttsége 10%-os, illetve 40%-os.

A fordított szállítás hátterében az áll, hogy a Jamal-Európa gázvezetéken keresztül Lengyelországba is érkezik földgáz, de nemcsak Oroszországból, hanem Németországból is. Általában, normális körülmények között a német féltől vásárolt földgázt Lengyelország kiemeli a Németországba irányuló, tranzitként áthaladó orosz földgázból. Ha azonban Oroszországból kevesebb földgáz érkezik, mint amennyit Lengyelország vásárolt Németországtól, a Gascade megfordítja az áramlást, és az Északi Áramlat vezetéken érkező orosz földgáz táplálja be és küldi tovább Lengyelországba - foglalja össze az MTI. A téma annyira felkeltette a sajtó figyelmét Európa-szerte, hogy a német Gascade kiadott egy kérdezz-feleleket is a témában.

Az S&P Global Platts elemzője a hírügynökségnek azt mondta:

meg kell még várni a keddi napot, mielőtt teljesen elveszítjük a bizalmunkat abban, hogy az orosz szállítások november 8-tól érdemben emelkednek.

James Huckstepp arra is felhívta a figyelmet, hogy még ha meg is nőne rövidesen az orosz gáz Európa felé küldött mennyisége, akkor sem fogjuk addig pontosan látni ennek volumenét, amíg az oroszok el nem kezdenek plusz tranzit kapcitásokat foglalni az ukrán és lengyel vezetékek irányába.

Mindezen jelek miatt a hétfő délelőtti, ideges kereskedés során a decemberi holland TTF házár átmenetileg 81 euró/MWh-ig felugrott, ami mintegy 10%-os plusz jelentett. Hétfő este 78 euró körül, azaz 6% körüli pluszban járt.

Címlapkép forrása: Getty Images