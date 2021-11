Folytatódott a külkereskedelmi mérleg romlása

Szeptemberben az előzetes adatok szerint 1 millió eurós többlet keletkezett a külkereskedelmi mérlegben, ami gyakorlatilag nullszaldós eredményt jelent. Két durva hiányt hozó hónap után ez látszólag javulást jelent, de tudni kell, hogy szeptember szezonális okokból évek óta a legnagyobb többletet hozó hónapunk, tavaly például 1,1 milliárd eurós aktívumot regisztrált a KSH. A mai adat az utóbbi 15 év leggyengébb szeptemberi egyenlege.

Az egy évvel ezelőttihez képest euróban számolva az import 12%-kal nőtt, az export 1%-kal esett. Így a 12 havi gördülő egyenleg gyors romlása folytatódott:

A külső egyensúly romlása egészen hirtelen indult el júliusban, és gyakorlatilag az egész harmadik negyedévet jellemezte. Tavaly közel 1,7 milliárd eurós többlet volt ebben az időszakban, az idén közel 1 milliárd eurós hiány. A romló egyensúly mögött több tényező is meghúzódik. Az import gyors növekedése a gazdaság magára találásának a következménye, a koronavírus-válságból való felpattanás a fogyasztási és a beruházási célú behozatalt egyaránt dinamizálja. Erre rakódik még rá az erőteljes állami keresletélénkítés hatása is. Az export viszont döcög. Már az ipari termelési adatokból is láthattuk, hogy a leállások, ellátási problémák kihatnak a szektor összteljesítményére, így nem meglepő, hogy a kivitel is akadozik. A termelési problémák a gyárak hagyományos nyári felújítási, karbantartási munkáit is augusztusra koncentrálhatták, ami tovább növelte a termeléskiesést.

A romlás egyik fő oka az energiahordozók importjának euróban mért meglódulása. Euróban mérve augusztusban csaknem duplázódott az energiaszámlánk (szeptemberi részletes adatot 3 hét múlva látunk majd). Ezt még elsősorban a gazdaság normalizálódásából fakadó magasabb energiaigénynek lehet betudni, de már szerepet játszott a drágulás is.

A külkereskedelmi mérlegünk egyébként pont azért, mert csak a második félévben indult el a karakteres romlás, az idén még így is többletes lehet, a jövő évi viszont már mínuszba fordul, ha nem változnak erőteljesen a gazdasági folyamatok.

A magyar gazdaság külső egyensúlyvesztéséről itt írtunk részletesebben.

Ebben a cikkünkben már előrevetítettük a romlást. Azt írtuk, hogy azért lehet ennyire határozott kijelentést tenni, mert szinte minden tényező egy irányba mutat, és nem nagyon látszik, hogy ezek közül melyik tudna rövid távon megváltozni. Hacsak nem éri valami óriási sokkszerű változás a világgazdaságot és/vagy a magyar gazdaságot, akkor a külső egyensúlyi pozíciónkra az alábbi tényezők jelenthetik a legnagyobb új hatást:

Az energiafogyasztás normalizálódása, növekvő energiaimport. A koronavírus-válság előtt a magyar import 8 százalékát az energiaszámla tette ki. Ez az arány tavaly 5,5%-ra esett és bár már emelkedőben van, az idei első félévben 6%-ra kúszott fel, de jól látható, hogy a gazdasági teljesítmény normalizálódásával még bőven emelkednie kell. Vagyis a romló tendencia egy részét most még elfedi a kisebb energiaszámla, de ez hamarosan elmúlik. Az energia drágulása, romló cserearány. A mennyiségeken kívül az árak változása is az egyensúlyromlás irányába mutat. Az exportszerkezetünkben nincs jelentős súlyú olyan termék, aminek az ára hektikusan változna (ez alapvetően kedvező), az importban viszont van: az energia. Az olaj-, gáz- és áramáremelkedés változatlan importált mennyiség mellett is jóval többe kerül majd az országnak. Ennek hatását főleg a téli hónapokban érezhetjük. Akadozó ellátási láncok, megroppanó exportpotenciál. A kínálati súrlódások, az alapalapanyagellátás zavara szinte kizárólag a járműgyártásban és az elektronikában okozott termelési problémákat. Azonban ez a két ágazat a legnagyobb súlyú a feldolgozóiparon belül (a termelési érték 40%-át adják), ráadásul mindkettő alapvetően exportra termel. Ennek megfelelően a kiviteli teljesítményen már el is kezdtek nyomot hagyni a leállások: a teljes áruexport volumene az idén már stagnálásba váltott. A kilátások alapján a helyzet rövid távon inkább súlyosbodni fog. Az autógyárak már augusztusban is csak az egy évvel korábbi szint 70%-án pörögtek, a várólisták pedig egyre nyúlnak, ahogy a jövő évi termelési kilátások rosszabbodnak. A helyzetet jól illusztrálja a külkereskedelmi mérleg egyenlegének havi alakulása. Felpörög az állami költekezés, meglódul az import. A költségvetés a választásokra készülve a következő hónapokban hiperűrsebességre kapcsol: a lakosságnak és a vállalatoknak is rengeteg extra elkölthető forrást juttat. Nagyon rövid idő alatt az éves GDP 8%-át szórja ki a gazdaságba – ez sosem látott élénkítést jelent, ami a fogyasztási és a beruházási célú kereslet robbanásához vezet. A tapasztalatok szerint a többletfogyasztás és a többletberuházás 70-80%-a importban csapódik le, ezért a GDP-arányos egyensúlyi mutatónk csak e tényező hatására több százalékponttal fog romlani.

