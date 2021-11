Koronavírus: akkora a baj, hogy kézi vezérlésre állítják át a szlovén egészségügyi rendszert

Napi operatív kapcsolattartást alakít ki a koronavírus-járvány okozta nyomás miatt az egészségügyi rendszer főbb szereplőivel a szlovén egészségügyi minisztérium.

A tárca hétfői közleménye szerint erre azért van szükség, mert a következő hetekben az egészségügyi ellátórendszer rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet a fertőzöttek magas száma miatt, miközben a járványtól független egyéb sürgősségi esetekről is gondoskodni kell.

Szükség van a teljes egészségügyi ellátórendszer, azaz az állami egészségügyi intézmények és a magánpraxisok összehangolására, mert csak így lehet hatékonyan dolgozni, a személyzetet és szükség esetén az eszközöket is könnyebben átcsoportosítani - magyarázta a minisztérium.

Janez Poklukar egészségügyi miniszter bejelentette: mozgósítják az egészségügyi szakközépiskolák tanulóit és az orvosi egyetemek hallgatóit, hogy csökkentsék a munkaerőhiányt.

Az elmúlt 24 órában 1282 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, a pozitív tesztek aránya 43 százalékos volt. A fertőzés következtében 13 beteg halt meg. Kórházban 843 beteget ápolnak, köztük 190-et intenzív osztályon.

A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 195 384 -en kaptak védőoltást, közülük 1 124 463-an már a második adagot is felvették. Ez az oltásra jogosult lakosság 57, illetve 53 százaléka.

Szlovéniában hétfőtől újabb szigorítások léptek életbe: tilos nyilvános összejövetelt tartani, be kell zárni az éjszakai szórakozóhelyeket, és szigorítottak az európai digitális Covid-igazolványok alkalmazásán is. Ez továbbra is kötelező minden szolgáltatás eléréséhez, az ellenőrzés során azonban a személyi igazolványt is fel kell mutatni, és használata a korábbi 15 év helyett, 12 éves kortól kötelező.

