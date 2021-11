Az online gyógyszerrendelést a gyakorlatban betiltani nem lehet Magyarországon

Csiki Gergely 2021. november 09. 14:35

A gyógyszernagykereskedők életében is nagy változásokat, kihívásokat hozott a koronavírus-járvány - derült ki a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének 25 éves jubileuma alkalmából rendezett keddi konferencián. Feller Antal, a szervezet elnöke, és a Hungaropharma vezérigazgatója egyenesen úgy fogalmazott beszédében, hogy a Covid két éve "business as never before" jelenséget hozott elő és konkrét példákat is hozott arra, milyen gyakorlati kihívásokat kellett megoldaniuk a piaci szereplőknek. A GYNSZ által rendezett sajtótájékoztatón előkerült a parlament előtt fekvő törvényjavaslat is, amely gyakorlatilag ellehetetlenítené a nem vényköteles gyógyszerek házhozszállítását. A szakemberek hangsúlyozták, hogy ezt a fogyasztói igényt nem lehet betiltani, ha mégis ez történik, akkor megjelennek más megoldások, más szereplők. Fennáll annak a veszélye is, hogy a tiltás esetén megnövekszik a dark webről történő rendelések száma.