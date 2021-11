Energiaválság: elkezdte feltölteni az európai tárolóit a Gazprom, beszakadt a gázár

Most 5%-os mínuszban 75 euró/MWh-ra esett a decemberi holland TTF gáz ára, azaz a délelőtti Gazprom bejelentés elkezdte egyre jobban éreztetni hatását. Az Energy Aspects elemzője a Reutersnek azt mondta: egyelőre továbbra is fokozottak az európai gázellátási aggodalmak a Gazpromra gondolva, a Fitch Ratings szakértője pedig azt mondta: napi 170 millió köbméternyi plusz kapacitást kellene pumpálnia a Gazpromnak az európai tárolóiba egy hónapon át ahhoz, hogy feltöltse azokat, és ehhez nem elég az Északi Áramlat 1, illetve a Jamal-Európa vezetéken foglalnia kapacitásokat, hanem az ukrajnai tranzitvezetéken is kellene foglalnia, ami geopolitikai okok miatt erősen kérdéses. A Refinitív egyik remek ábrája szerint

JELENLEG A GAZPROM ÁLTAL KONTROLLÁLT FŐBB ÉSZAK-NYUGAT-EURÓPAI GÁZTÁROLÓKBAN AZ EGYÜTTES TÖLTÖTTSÉG MINDÖSSZE 40 TWH, MÍG AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN ILYENKOR EZEK TÖLTÖTTSÉGI SZINTJE 110-120 TWH VOLT,

tehát masszívan alacsonyabb most a tárolói töltöttség.