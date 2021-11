Földhöz vághatja Kínát a csődközeli ingatlanszektor

A kínai ingatlanszektor problémái továbbra is fennállnak, múlt héten a Kaisa Group nemfizetésével kapcsolatban merült fel ismét a szektor válsága. A közgazdászok szerint a kínai ingatlanszektor fordulóponthoz ért, és ezt a kínai és globális gazdaság is megérzi.

Múlt héten leállították a hongkongi tőzsdén jegyzett kínai ingatlanfejlesztő, a Kaisa Group részvényeivel való kereskedést, miután a vállalat elmulasztotta fizetni a kötelezettségeit. Ez egy újabb jele a kínai ingalanszektor problémáinak, amelyben az Evergrande esetleges csődje váltotta ki a legnagyobb aggodalmakat.

Az Oxfordi Egyetem Kína-központjának közgazdásza, George Magnus szerint a kínai ingatlanszektor problémája átmeneti stagnálást válthat ki Kínában, ami a belföldi és a globális gazdaságot is megviseli majd. Magnus szerint a következő években Kína előtt álló legnagyobb probléma a tetemes adósságállomány.

A probléma legnagyobb mértékben az ingatlanszektorban van jelen. A szektor már a korábbi években is jelentős adósságot halmozott fel különösebb probléma nélkül, de Magnus szerint most érkezett el a fordulópont. Az előző két évtizedben ugyanis a kormányzat kifejezett szándéka volt, hogy ösztönözze a szektor növekedését, most viszont már épp az adósság növekedésének megállításában érdekelt.

A szakember szerint 2022 novemberéig (ekkor lesz a Kommunista Párt 20-ik kongresszusa) megpróbálja megoldani az ingatlanszektor problémáit, de Magnus szerint minden próbálkozás ellenére a kínai piacra több éves stagnálás vár.

Hasonló véleményen volt Kenneth Rogoff, az Harvard professzora és Yuanchen Yan, az IMF közgazdásza, akik szerint a szektor 29%-os GDP-arányos súlya olyan jelentős, hogy az mindenképp éreztetni fogja a hatását a teljes gazdaságban.

(CNBC)

Címlapkép: Getty Images