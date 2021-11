Koronavírus: két budapesti kerületben is ingyen tesztelik a lakosságot

A budai I. és II. kerületi önkormányzat a negyedik hullám magas számai miatt ingyenes antigéntesztet biztosít a lakosság számára. A teszt elvégzését bárki igénybe veheti a II. kerület polgármestere szerint.

A II. kerület az I. kerületi önkormányzattal összefogva, a Szent Ferenc Kórházzal és a Budai Irgalmasrendi Kórházzal együttműködésben ingyenes koronavírus-szűrést szervez - jelentette be Őrsi Gergely II. kerületi polgármester Facebook-oldalán. A bejelentést a 444 szúrta ki.

A polgármester szerint a járvány fékezésének egyik eszköze a tesztelés, hiszen a pozitív esetek kiszűrésével felderíthetik és megszakíthatják a fertőzési láncok egy részét, így számos esetben előzhetik meg családtagjaik, szomszédaik megbetegedését.

A közlemény szerint az antigén gyorsteszttel való szűrés ingyenes, bárki által igénybe vehető. Lehet előzetesen is regisztrálni, de enélkül is igénybe lehet venni a szűréseket. A szűréshez személyi okmányok (személyi igazolvány, útlevél vagy új típusú jogosítvány, továbbá lakcímkártya), valamint TAJ kártya bemutatása szükséges. A szűrésre jelentkező a vizsgálatkérő lapot lehetőség szerint (2 példányban) kinyomtatva és kitöltve hozza magával, de természetesen azt helyben is kitöltheti. - írja a polgármester

Mivel a teszt már a tünetek megjelenése előtt, akár a fertőzés második napjától képes kimutatni a koronavírust, a szűrővizsgálatot azoknak az egészséges, vagy magukat egészségesnek gondoló személyeknek is ajánljuk, akik még a tünetek és panaszok jelentkezése előtt szeretnék kizárni a fertőzés tényét. A teszt alkalmas a COVID-19 és a szezonális influenzafertőzés megkülönböztetésére is.

