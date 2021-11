Oktatáspolitikai forró krumplik: mi legyen az egyházi iskolákkal?

Az európai oktatási rendszerek nagy többségében a közösségi (állami, önkormányzati) tulajdonban lévő iskolák hálózata a domináns, a nonprofit vagy üzleti szervezetek, egyházak és magánszemélyek tulajdonában lévő magániskolák amolyan kiegészítő, kínálatbővítő szerepet játszanak. Ez volt a helyzet Magyarországon is, de ez az előző évtized első felében megváltozott, ami felvet egy csomó megoldásra váró problémát.

2010 óta a magyar állam a folyamatos szereptévesztés állapotában van. A kormány közügyeket kreál olyan magánügyekből, mint amilyen a vallás, a gyerekvállalás, a nemi és nemzeti identitás vagy a lakóhely megválasztása, ugyanakkor magánügyekké degradál olyan közügyeket, mint például az egészségügyi ellátás, az oktatás, vagy a szegénység problémája. Ebbe a mintázatba illeszkedik a közoktatás erős kormányzati rásegítéssel zajló részleges privatizációja is, az iskolák nagy számának átadása a különböző egyházak számára. Az egyházak közszolgáltatási szerepének erősítése az oktatásban kezdődött, majd később elindult a szociális, gyermekvédelmi és más közszolgáltatásokban is.

Az egyházi iskolahálózat expanziójával kapcsolatban az első kérdés az, hogy hol húzódik az a határ, amely mellett a magániskolák aránya már az egész közoktatási rendszer teljesítményére hatást gyakorol. Különböző megfontolások alapján korábban ezt a határt körülbelül 10 százalékos aránynál húztam meg. Az ezredforduló óta három európai országban zajlott olyan jelentős mértékű oktatási privatizációs folyamat, melynek hatására a magániskolákban tanulók aránya átlépte ezt a küszöböt, és a különböző értékelések mindhárom országban számos negatív mellékhatást tártak fel. Látnunk kell azt is, hogy míg Svédországban és az Egyesült Királyságban a privatizáció melletti érvek alapvetően az oktatás eredményességével összefüggő – többnyire nem kellően megalapozott – megfontolásokon alapultak, Magyarországon az egyházi oktatási expanzió erőteljes kormányzati támogatása kizárólag politikai-ideológiai – tehát nem oktatáspolitikai – célokat szolgált.

A magániskolákban tanulók arányának változása az általános iskolai oktatásban Svédországban, Magyarországon és az Egyesült Királyságban 2000 és 2015 között.

A magániskolai oktatás arányának növekedését Magyarországon egyértelműen az egyházi oktatás bővülése okozta.

Miközben a nagyobb egyházi felekezetek által átvett, újonnan alapított, vagy korábban bezárt önkormányzati intézmények egyházak által újraindított bővülésének hatására egyházak tulajdonában lévő magániskolai hálózat részesedése az általános iskolai oktatásban körülbelül a kétszeresére, a középfokú oktatásban a két és félszeresére nőtt, a nem egyházi magánoktatás aránya az általános iskolai oktatásban lényegében stagnált, a középiskolai oktatásban viszont határozottan zsugorodott.

Az egyházak tulajdonban lévő magániskola hálózat részesedése az általános iskolai és a középfokú intézményhálózaton belül Év Általános iskolai oktatás Középfokú oktatás Iskolák (%) Tanulók (%) Iskolák (%) Tanulók (%) 2010 9,4 7,4 10,4 6,7 2018 16,4 15,6 24,5 16,4 Forrás: A közoktatás indikátorrendszere 2019.

Amit mindezzel kapcsolatban látnunk kell az, hogy az egyházi oktatás expanzióját nem a különböző felekezetek által képviselt vallási értékeken alapuló oktatás iránti igények növekedése okozta. Ezt a folyamatot a kormányzat generálta egymás hatását erősítő intézkedések sokaságával. Az ezt szolgáló eszközrendszer a beavatkozások három fajtájával operált:

Az egyházi tulajdonban/fenntartásban lévő iskolák számára megállapított speciális, a közösségi kontrollt gyengítő szabályok rögzítése. Ezek közé tartozott az önkormányzati iskolák más tulajdonosnak való átadását szolgáló korlátozó szabályok eltörlése, vagy az egyházi iskolák szelektív beiskolázási politikáit támogató szabályozási környezet létrehozása. Az egész „államosított” iskolarendszer kormányzását jellemző szélsőséges centralizáció szabályrendszerének fellazítása az egyházi iskolák számára. Az egyházi iskolák lényegesen kiterjedtebb szakmai és intézményi autonómiával rendelkeznek, mint a KLIK-ekbe beolvasztott és kívülről mikromenedzselt állami iskolák, saját kerettanterv alapján működnek és saját tankönyveket használhatnak. Az egyházi intézményeket előnyben részesítő finanszírozás, különböző negatív és pozitív ösztönzők alkalmazása. Az egyházi iskolahálózat bővülését segítő finanszírozási ösztönzők egy része a finanszírozási mechanizmusba kódolt előnyökkel, egy másik része pedig a számukra biztosított több költségvetési forrással operál. Az természetesen nem igaz, hogy az egyházi iskolák háromszor annyi állami finanszírozást kapnak, mint az államiak, az azonban igen, hogy finanszírozásuk nem zsugorodott olyan mértékben, mint az állami iskoláké.

Mindezek az intézkedések együttesen tág teret biztosítottak az egyházak által fenntartott iskolahálózatok terjeszkedése számára, de fontos hangsúlyozni, hogy a problémák forrása nem önmagában a magánszektor mérete. Van néhány európai ország, ahol történelmi okokból a magánszektor kiemelkedő szerepet játszik az oktatásban. Ezek közé tartozik Hollandia és Belgium, ahol az általános iskolai tanulók kétharmada, Spanyolország, ahol a tanulók harmada és Dánia, ahol a tanulók negyede jár magániskolákba. Ami Magyarországon problémát okoz, az elsősorban az egyházi iskolarendszer integrálatlansága; az, hogy teljesen más szabályok vonatkoznak az egyházi iskolákra, mint a bürokratikus kontrollal, buta nivellálással és alulfinanszírozottsággal megnyomorított, s mindezek miatt egyre romló minőséget produkáló állami iskolákra.

Az erősen elkülönülő egyházi szektor expanziójának számos negatív mellékhatása van, de ezek közül a legsúlyosabb a magyar közoktatás legvégzetesebb betegségének, a már korábban is borzasztóan erős szociális szelekció – és az ezzel szorosan összekapcsolódó etnikai szegregáció – további elmélyítése.

Az egyházi iskolák törvényen kívülisége és relatíve kedvezőbb helyzete olyan érdekeltségeket teremtett, melyek felgyorsították a magasabb státuszú családokban élő tanulók kivonulását az állami oktatási rendszerből, melynek következtében az állami iskolák egyre inkább a szegényebb és/vagy roma családok gyerekeinek őrzőhelyeivé válnak. Másképpen fogalmazva: az egyházak oktatási terjeszkedése felgyorsította a magyar társadalmat végletesen szétszakító közoktatási kasztrendszer kialakulását.

Az nem kétséges, hogy az egyházi iskolák újraállamosítása, a magániskolák arányának visszaszorítása nem járható út, ennek a politikai költségeit egyetlen párt sem vállalná fel. A megoldás tehát nem ez, hanem a jelenleg különböző kiváltságokkal rendelkező egyházi iskolák integrációja. A magyar közoktatás minőségét biztosítani hivatott, előbb-utóbb elkerülhetetlen változtatások, mint például az iskolák szakmai autonómiájának helyreállítása, egységes szektorsemleges szabályozása és finanszírozása részben megoldhatják az egyházi iskolahálózat integrációját, mégpedig az egyházi iskolák autonómiájának és finanszírozásának csökkentése nélkül.

De csak részben. Maradnak így is olyan problémák, melyek csupán az egyházi iskolák rendkívüli kiváltságainak megszüntetésével orvosolhatók. Ezek közé tartozik például, hogy a közfeladatot ellátó egyházi iskolák számára is beiskolázási körzeteket kell kialakítani, ami szűkíteni fogja a magasabb státuszú tanulók lefölözésén alapuló beiskolázási politikák mozgásterét.

Ebbe a körbe tartozik továbbá az a probléma is, hogy 2015-ben már 137 olyan település volt Magyarországon, ahol kizárólag egyházi iskola működött.

Mivel jelenleg az egyházi iskolák tanrendi keretek között az adott felekezetnek megfelelő vallásos nevelést nyújthatnak tanulóik számára, létrejött az a korábban Magyarországon nem létező probléma, hogy e településeken sérül a szülők számára az EU Alapjogi Chartája által biztosított joga, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak. Ez ki kell, hogy kényszerítse a hittan oktatásának tanrendi kereteken kívülre telepítését. Végül a roma tanulók szegregációjával összefüggő bírósági ítéletek végrehajtása (vagy a további hasonló perek megelőzése) is ki fogja kényszeríteni néhány egyházi iskola felmenő rendszerű bezárását.

Röviden tehát: egy a minőség és méltányosság követelményeit szem előtt tartó oktatáspolitika ellenfele nem az egyházi magániskola, hanem a szociális szelekció és szegregáció, valamint a tanulók és szüleik jogainak sérelme. Ezek olyan alapelvek, melyeket a magyar közoktatás minden szereplőjének érvényesítenie kell, s ennek kikényszerítése az állam feladata.

