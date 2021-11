Tökéletes vihar a koronavírus-járványban – Magyarország a szigorítás kapujában

Úgy nőtt az elmúlt hetekben a koronavírusos esetek száma, hogy az meglepte a legtöbb előrejelzőt. A Portfolio figyelmeztetett elsőként, hogy a vírus gyors terjedését felváltotta az extrém gyors terjedés, és semmi jele nem volt annak, hogy a trend rövid távon változna. Az is világosan látszott már a múlt héten, hogy az elhunytak számából becsült adatok alapján a járvány 4. hullámában a helyzet néhány héttel ezelőtt már súlyosabb volt, mint tavaly ilyenkor. Ma pedig már nemcsak az igazolt betegek növekedése, hanem a kórházak terhelése is rohamosan romlik. A legrosszabb hír pedig az, hogy a halálozások számában is olyan gyors romlást látunk, mintha az oltottság nem is fékezné a vírushelyzet romlását.

Persze ez valójában nincs így, az oltottak sokkal védettebbek, mint az oltatlanok, azonban a delta (indiai) variáns sokkal gyorsabb terjedésre képes, mint a korábbiak voltak, és a vakcinák hatékonysága idővel csökken, ami miatt mindenképp érdemes felvenni a 3. oltást. „A védőoltás után kialakuló védettség - minden vakcina esetében - néhány hónap elteltével gyengül, ezért a vírus elleni erősebb védelem érdekében minden 18 év feletti, már több mint 4 hónapja oltottnak javasolt a harmadik oltás felvétele” – írta a koronavirus.gov.hu tájékoztatása.

A koronavírusos betegek számának növekedése miatt - a járvány előző hullámainak felszálló ágához hasonlóan - a kórházakban ismét növelték a koronavírusos betegek ellátására kijelölt ágyak számát. A betegek védelme és az egészségügyre háruló teher csökkentése érdekében egyes kórházakban ismét szükségessé válhat a halasztható műtétek elnapolása - írja a napi tájékoztató.

Vagyis Magyarország hasonló lépésekre készül az egészségügyben, mint amilyenek az előző hullámokban is érvényben voltak. Járványügyi szakemberek és virológusok hetek óta a maszkhasználat kiterjesztésére, a védettségi igazolvány visszavezetésére és más intézkedések meghozatalára tesznek javaslatot - a járványgörbe ellaposítása érdekében -, azonban a kormányzat ezek döntő többségét nem hozta meg. A szakértők szerint ezeket az intézkedéseket sokkal előbb kell meghozni, mint például az elektív műtétek felfüggesztését. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy előbb állnak le bizonyos műtétek, minthogy kötelező lenne maszkot hordani a boltokban vagy védettségit felmutatni bizonyos helyeken.

Az elektív műtétek elhalasztásának felvetése a kórházak helyzetének gyors, hirtelen romlása miatt lehet mérlegelendő. Egyetlen nap alatt ugyanis több mint 500 koronavírusos beteg került kórházba, az elmúlt napokban is jelentős mértékben, 100-300 fővel emelkedett a terheltség. Ha viszont a kormányzat szerint már olyan mértékű a járvány, hogy az veszélyeztesse az egészségügyi ellátórendszer stabil és biztonságos működését, akkor racionálisan terítéken kell lenniük más jellegű korlátozó intézkedéseknek és/vagy az oltási hajlandóság további erősítésének. A vírus gyors terjedésének megállására számítani egyelőre nehéz:

jelenleg Magyarországon nincsenek erős korlátozó intézkedések, amelyek megfognák a vírust,

a delta – amely nálunk domináns – az eddigi leggyorsabban terjedő variáns,

miközben a beadott oltások hatékonysága idővel csökken.

Mindez lehetővé teszi a delta variásnak a terjedést, egészen addig, amíg a populáció védettsége (oltottság és átfertőződés) nem lesz olyan magas, nagyjából 80-90%-os, ami már megfogja a variáns terjedését. Ezt a bizonytalanságot Duda Ernő virológus fogalmazta meg ma. „Mi most egy olyan hegyen megyünk fölfelé, aminek az előttünk lévő része ködben van és nem tudjuk, hogy öt lépésre, vagy tíz kilométerre van a csúcs” – mondta a Népszavának, utalva arra, hogy egyáltalán nem tudjuk, hogy mikor érjük el azt a védettségi szintet, amikor elérünk a fordulóponthoz. Ez azzal függ össze – ahogy a Portfolio friss cikkében megírta –, hogy a vírus megismerésének igényének megléte kulcsfontosságú lenne annak legyőzéséhez.

