Most már hivatalos: parkolópályára állítják a halasztható műtéteket!

A levelet vasárnap juttatták el az érintettekhez, amely a lap szerint azért is érdekes, mert a halasztható műtétek elnapolásáról az operatív törzs tegnap is csak lehetőségként beszélt , amikor azt közölte: „A betegek védelméért és az egészségügyre háruló teher csökkentéséért egyes kórházakban

ismét szükségessé válhat a halasztható műtétek elnapolása.”

Már tegnapi cikkünkben is jeleztük, hogy a helyzet érdekes, mivel éppen a betegek védelme érdekében nem műtik meg őket,

valójában azonban arról van szó, hogy a kórházak már nem lesznek képesek erre.

Műtétek elhalasztására utoljára az előző hullámokban volt szükség. Azokat novemberben függesztették fel és májusban indultak újra, vagyis a 2. és 3. hullám alatt végig zárva volt a lehetőség.

A jelzésből az látszik, hogy a koronavírus ismét olyan mértékben terheli meg a kórházakat, hogy újra problémákba ütközik a nem Covidos betegek ellátása.

Az ellátás akadozásáról számol be a Népszava is, amely példaként hozza, hogy az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet ambulanciáján például már napok óta csak a sürgős reumatológiai és immunológiai eseteket, illetve a biológiai terápiás infúzióra érkezőket fogadják. Minden egyéb időpontra történő előjegyzést felfüggesztettek. Ennek hátterében a cikk szerint szintén az állhat, hogy a kórházak levelet kaptak arról, hogy növelniük kell a koronavírusos betegek ellátására rendelt kapacitásukat és ezzel az egyéb, nem covidos betegellátás korlátozása is együtt jár.

Az OKFŐ főigazgató-helyettesének levelében kitér arra is, hogy az intézmények ágyainak húsz százalékát kell felszabadítani úgy, hogy abból minden tizedik lélegeztetésre, illetve intenzív ellátásra is alkalmas legyen. Az ágyfelszabadítás a jelenlegi covid-ellátó kapacitásnál 67 százalékos növekedést jelent, ezen belül az intenzív ágyak számát 44 százalékkal kell bővíteni.

A levél tételesen megszabja, hogy az egyes megyékben hány helyet kell felszabadítani, ám ezek kórházak közötti elosztására az irányító intézmények vezetői tehetnek javaslatot csütörtök délutánig. Mivel ez az átcsoportosítás nyilvánvalóan megakasztja a szokásos betegellátást a levél ahhoz is iránymutatást ad, hogy ezt a leállást hogyan hajtsák végre - teszi hozzá a lap.

A levél szerint „a Covid kapacitások bővítéséhez szükség lehet az elektív (tervezhető) ellátások (műtétek és fekvőbeteg-ellátások) korlátozására, hogy megfelelő mennyiségű humánerőforrás álljon rendelkezésre a Covid osztályokon.” A főigazgató-helyettes ehhez szempontokat is megadott:

„Lehetőség szerint a műtétre már befektetett betegek esetében a beavatkozások még történjenek meg, senkit ne küldjünk haza, ha már az osztályra felvettük!

A be nem fektetett, de műtéti halasztás miatt érintett betegek megkeresése történjék empatikusan.

Takács Péter utasítása szerint a kellő rutinnal rendelkező kollégák, megfelelő hangvétellel rendezzék a lemondásokat. Elsősorban az anesztéziát igénylő tervezett beavatkozások korlátozhatók, az anesztézia nélkül végezhető műtétek (pl. szemészet) megtartására törekedni kell. A daganatos megbetegedéssel összefüggő és sürgősségi (a kezelés elmaradása potenciálisan életveszélyt vagy maradandó egészségkárosodást okozhat) beavatkozások továbbra is korlátozás nélkül biztosítandók!

A kórházak a levél szerint lehetőséget kapnak arra, hogy a fekvőbeteg osztályaikat a tavaszihoz hasonló módon rokon szakmákban összevonják, illetve az ügyeleti ellátást centralizálják a megyékben. Legutóbb alig több mint egy hete bővítette a covid-betegek fogadására alkalmas kapacitásokat Kásler Miklós szakminiszter. Akkor az volt az utasítás, hogy már nem csak a centrumkórházaknak, hanem az ország minden alkalmas intézményének fogadnia kell a koronavírus-fertőzötteket.

Szerdán reggel a kormányzati koronavírus-portál 8434 új fertőzöttet, és 98 elhunytat jelentett. Az új napi esetszám magasan a legnagyobb a járvány negyedik hullámában, eközben pedig a kórházak nagyon gyorsan telnek.

Arról épp a héten írtunk elemzést, hogy a kórházak teherbíróképességének hol lehet a határa, és hogy hogyan állunk most.

Címlapkép forrása: Shutterstock