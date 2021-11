Nagy bejelentést tett Macron az energiaválság miatt: több évtized után új atomreaktorokat épít az ország

Több évtized szünet után új atomreaktorokat épít Franciaország, hogy az elszálló energiaárak gazdasági hatását jobban ki tudja védeni, csökkentse a más országoknak való energiakitettségét és közben még határozottabban tudjon küzdeni a 2050-es klímacél érdekében is – jelentette be kedd esti televíziós beszédében Emmanuel Macron.

A nagy döntés szembemegy a Macron elnökségének elején hangoztatott céllal, hogy a nukleáris energia súlyát az energiamixben 75% körülrül 50%-ra csökkentsék 2035-re és teljesen eltér a nagy európai rivális Németország energiastratégiájától is – jegyzi meg a Reuters. Utóbbi a fukusimai katasztrófára a saját atomerőművei leállításával reagált, és közben a megújuló energiás megoldásokat szorgalmazta az Északi Áramlat 2 kiépítése mellett, amely fontos gázellátási útvonal az országnak.

Macron a bejelentését azután tette, hogy októberben már voltak arról sajtóértesülések, hogy hat nyomottvizes (EPR) atomreaktort építhet az ország és amellett jelentette be, hogy a felmérések szerint az elszálló energiaárak komoly aggodalmakat keltenek a lakosság vásárlóerejét érintően fél évvel a francia elnökválasztások előtt. A francia elnök szerint az új atomreaktorok abban segítenek majd, hogy ésszerű áron lehessen energiához jutni, ezért több évtized szünet után újabb reaktorokat építenek és közben a megújuló energiás projektek terén is előrelépnek. Ezt azért tesszük, hogy

garantáljuk Franciaország energiafüggetlenségét, garantáljuk az ország energiaellátását és elérjük a céljainkat, különösen a 2050-es karbonsemlegességi célt

- fogalmazott a francia elnök.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy korábban a francia kormány azt ígérte: addig nem kezdenek bele újabb harmadik generációs EPR-reaktorok építésébe, amíg az EDF be nem fejezi a hatalmas késésben és költségtúllépésben lévő flamanvilli reaktorprojektjét.

Bár a tudósítás nem említi meg, de a francia elnöki bejelentésben az is fontos szerepet játszhat, hogy mintegy tíz országot vezetve (a magyarokkal együtt) a franciák komolyan lobbiztak azért az Európai Bizottságnál, hogy az elvileg még novemberben megjelenő taxonómia rendeletben zöld címkét kaphasson az atomenergia is a gázerőművek mellett. Egy minap kiszivárgott hír szerint ezt pont készül is megadni a Bizottság, hogy ezzel egyszerre szerelje le az atomerőművek és a gázos erőművek ellenzőinek táborát.

Így tehát a fenntartható energiaforrások közé kerülne a nukleáris energia is, ezzel pedig több finanszírozási forrás is érkezhetne a francia nukleáris szektorba, ez pedig szintén segítheti a francia, illetve a magyar atomerőmű-beruházási elképzeléseket.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára a 2021. október 21-22-i EU-csúcs második napjáról