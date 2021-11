Ságvári Pál: a hidrogén lehet a jövő energiarendszerének hiányzó kirakós darabja

„A hidrogén alapvetően a jövő energiarendszerének hiányzó kirakós darabja lehet, hiszen sokoldalúan felhasználható az iparban, a közlekedésben, a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozásában és a fűtésben egyaránt” – hívta fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese az Energiaszabályozók Regionális Egyesületének (ERRA) virtuális konferenciáján.

A MEKH közleménye emlékeztet rá, hogy a tanácskozás témája az energiaágazat hidrogénnel kapcsolatos kilátásai voltak. A konferencián az előadók bemutatták a hidrogénpolitika és a szabályozás legújabb fejleményeit, és megvizsgálták az Európai Bizottság hamarosan megjelenő gázpiaci jogszabálycsomagjával összefüggő feladatokat. A résztvevők elemezték a hidrogén energiahálózatokba történő bevezetésének lehetőségeit, illetve áttekintettek két kísérleti projekttervet a hidrogén elosztóhálózatokban, földalatti gáztárolókban és szállítóvezetékekben történő felhasználásáról.

Ságvári Pál moderátorként kiemelte, hogy a hidrogénnek jelentős szerepe lesz az energiamix jövőbeli dekarbonizációjában. Rámutatott, hogy napjainkban a hidrogént még többnyire fosszilis alapanyagokból és fosszilis energia felhasználásával állítják elő, de szabályozási és szakpolitikai szempontból is egyre aktuálisabb annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a hidrogén miként foglalhatja el helyét a szén-dioxid-kibocsátásmentes energiamixben.

A virtuális konferencián elhangzott, hogy a hidrogén bevezetését szolgáló első lépések már megtörténtek: elindultak az első kísérleti, kutatási és fejlesztési projektek, valamint élénk vita zajlik a szabályozási keretrendszer kialakításáról, melynek kulcsfontosságú tényezője lesz az Európai Bizottság decemberre várható javaslata az új gázszabályozási csomagról.

A MEKH elnökhelyettese emlékeztetett, hogy 2020-ban az Európai Unió is nyilvánosságra hozta a hidrogénnel kapcsolatos hosszú távú terveit, ami alapján már több ország is dolgozik a saját nemzeti hidrogénstratégiája kialakításán. Kiemelte, hogy Magyarország 2021. júniusában már közzé is tette saját nemzeti stratégiáját, amelynek célja, hogy kikövezze a hidrogéngazdaság kiépítéséhez vezető utat, és biztosítsa hazánk aktív szerepét az európai hidrogéntechnológia bevezetésében.

