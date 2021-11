Oroszi Beatrix elárulta, hogy mennyire védenek a vakcinák

Oroszi Beatrix előadásában azt mutatta be, hogy mennyire védenek a vakcinák a koronavírus-járvány idején a megfertőződés, a kórházba vagy lélegeztetőgépre kerülés és a halál ellen, ennek megválaszolásához a szakértő a WHO ajánlását vette alapul.

Az epidemiológus által bemutatott grafikonokból az olvasható ki, hogy a védőoltások eredményessége tavasszal 80-90 százalékos volt, majd ez az idő elteltével csökkenni kezdett, de a harmadik oltások ismét növelték a hatásosságot, pedig még csak a lakosság egyhatoda kapott megerősítő oltást.

Szignifikáns az oltások védőhatása, és a harmadik oltás képes emelni a védettség szintjét

– állapította meg az Oroszi Beatrix, aki megjegyezte azt is, hogy társadalmilag milyen káros értelmezés nélkül közzétenni az oltások hatásosságára vonatkozó adatokat, ahogy ez szerdán este megtörtént a Nemzeti Népegészségügyi Központ által az Átlátszónak küldött adatokkal. „Van egy táblázat, ami szerint a regisztrált esetek fele oltott, a fele nem oltott. Aki nem ért hozzá, azt mondja, nem is véd a védőoltás. Holott tudjuk azt, hogy az oltatlanok fele annyian vannak, mint az oltottak” – méltatlankodott Oroszi, majd hozzátette, hogy 'Ha ugyanannyi eset jön egy fele akkora csoportból (az oltatlanokéból), akkor az alaphangon kétszeres kockázatot jelent. Kérem, magyarázzák el mindenkinek, hogy

a fifty-fifty azt jelenti: az oltatlanoknál kétszeres a kockázat arra, hogy covidosok legyenek.

Az epidemiológus egy olyan grafikont is bemutatott, amely a hazai adatok alapján a Covid-19-cel összefüggésben elhunytak körében ábrázolta az oltottak és az oltatlanok közötti különbséget. A vakcina hatása itt sokkal erősebb, mint a megfertőződés elleni védelemnél - írják a cikkben.

Az oltatlanoknak ötszörös a kockázata arra, hogy Covid-19-cel összefüggésben meghaljanak

- tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy sokan abban hisznek abban, hogy a betegségen való átesés megfelelő védelmet ad, de az adatok ezt nem igazolják. Az általa bemutatott nemzetközi vizsgálatok szerint annál,

akik 3-6 hónappal korábban átesett a betegségen, és nincs beoltva, annál 5,5-szer nagyobb az esély, hogy Covid-19 miatt kórházba kerül, mint annak, aki 2 Pfizer- oltást kapott.

Ugyanakkor arra egyelőre nincs tudományos evidencia, hogy az oltás mennyiben akadályozza meg a fertőzés továbbadását - emelte ki Oroszi Beatrix, aki azt is alátámasztotta, hogy az oltottak most sem csökkentették a találkozásaik számát.

Azt gondolják, hogy védi őket a vakcina. Védi, de nem 100 százalékban

– figyelmeztetett.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy ő híve a maszk viselésének. Úgy véli, ha most kötelezővé tennék a maszkviselést, az a járvány lecsengésében mindenképpen tudna segíteni. A mostani járványhullám már egészen biztosan nem lesz kisebb, mint a 2. hullám volt, de akár a 3. hullám szintjét is elérheti, a halálozást tekintve a 4. hullám is súlyos lesz, de talán elmarad a második súlyosságától. Az esetszámok területi eloszlása egyenlőtlen Magyarországon: van, ahol már a járvány csúcsa felé tartanak, máshol csak ezután kell felkészülni a nehezére.

