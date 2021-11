Több városban is azonosították a delta plusz variánst Horvátországban

Zágrábban, Splitben és Csáktornyán (Cakovec) is azonosították a koronavírus delta plusz variánsát, amely tíz százalékkal gyorsabban terjed az eredeti delta variánsnál - közölte Vili Beros horvát egészségügyi miniszter csütörtökön.

"Kulcsfontosságú, hogy az állampolgárok mielőbb felvegyék a harmadik oltást is, hogy teljes mértékben védettek legyenek a jelenleg fertőző és az új vírusvariánsokkal szemben" - húzta alá a tárcavezető, hozzátéve, hogy a harmadik oltásokra leginkább azokban a közösségekben van szükség, ahol nagyobb a fertőzöttségi arány.

Horvátországban az elmúlt 24 órában 6987 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak.

A vírus okozta Covid-19 betegségben 66-an haltak meg. Kórházban 2008 beteget ápolnak, közülük 257-en vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymilliós országban eddig 1 990 925-en kaptak védőoltást, közülük 1 837 846-an már a második adagot is felvették.

Csütörtökre rekordot döntött az egy nap alatt beoltottak száma.

Több mint 27 ezren vették fel a védőoltást, ebből 16 ezren valamelyik vakcina első adagját.

A horvát lapok szerint a növekvő oltakozási hajlandóság egyik oka, hogy drasztikusan emelkedtek az esetszámok, és magas a halálozási arány. A másik ok, hogy a nemzeti válságstáb hétfőtől újabb szigorításokat vezet be. Kiterjesztik a Covid-igazolványok használatát minden állami és önkormányzati hivatalra, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású intézményekre és kereskedelmi vállalatokra, köztük az oktatási intézményekre is.

A szomszédos Szlovéniában csütörtökre 3568 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak,

és a fertőzés következtében tíz beteg halt meg. Kórházban 920 beteget ápolnak, közülük 212-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 201 600-an kaptak védőoltást, közülük 1 127 773-an már a második adagot is felvették. Ez a beoltható lakosság 57, a felnőttek 54 százaléka.

A szlovén kormány csütörtöki ülésén szigorított a beutazás feltételein: ezentúl a gyerekek - az eddigi 15 helyett - legfeljebb 12 éves korhatárig léphetik át az országhatárt karanténkötelezettség nélkül, amennyiben nem rendelkeznek védettségi igazolással vagy negatív vírusteszttel. Továbbá azok a diákok, akik nem tartják be a járványügyi szabályokat - nem végeztetnek vírustesztet, és nem hajlandóak maszkot viselni -, nem léphetnek be az iskolák területére, és számukra online oktatást rendelnek el.

