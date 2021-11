Energiaválság: megint ideges a gázpiac, ugrik a gázár

Bár a Gazprom intenzíven küldi a gázt a Fehéroroszországot is keresztülszelő Jamál-Európa, illetve a Szlovákián is áthaladó gázvezetékein nyugatra, mégis 80 euró közelébe visszaugrott a decemberi szállítású gáz ára megawattóránként a holland TTF gáztőzsdén, mert nyugtalan a piac a fehérorosz diktátor tegnapi fenyegetése miatt, hogy leállítják a Jamálon a szállításokat.

Aljakszandr Lukasnenka tegnap meggondolatlan lengyel és litván politikusokról beszélt a lengyel-fehérorosz határon kialakult migránsválság miatt és azzal fenyegetőzött, hogy akár le is állíthatják a gázszállításokat a Jamál vezetéken. Erre már tegnap is ugrott a gázár, ma pedig ez folytatódott, pénteken délelőtt már 78 euró/MWh-nál jár a kereskedés, mintegy 5%-os pluszban.

Közben a ma Törökországban tartózkodó Fatih Birol (a Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője) azt mondta: tartósan magasak maradhatnak a gázárak, ha az orosz ellátás visszafogott lesz és a tél hideg lesz Európában, azaz a kereslet intenzív marad - számolt be a Reuters.

A geopolitikai jellegű gázpiaci feszültséget az is fokozza, hogy a Boloomberg tegnap esti sztorija szerint az amerikaiak figyelmeztették Európát arra, hogy az oroszok akár le is rohanhatják Ukrajnát az orosz-ukrán határon egyre erősödő orosz csapatösszevonások nyomán. A feszült lengyel-fehérorosz, illetve az orosz-ukrán helyzet miatt a leköszönő Angela Merkel német kancellár szerdán és csütörtöklön is telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A témákról külön cikkeink:

