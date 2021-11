Horvátországban keddtől lesz kötelező a védettségi igazolás az állami szférában

Hétfő helyett keddtől teszik kötelezővé a koronavírus elleni védettségi igazolást az állami szférában Horvátországban, hogy azok, akik nem kaptak oltást, és nem estek át a fertőzésen, teszteltethessék magukat - közölte Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője a testület pénteki sajtótájékoztatóján.

A válságstáb még múlt héten jelentette be a rendeletet, de a hivatalos döntést pénteken hozta meg, és részletes tájékoztatást adott arról, hol, kiknek lesz kötelező a Covid-igazolvány, hogyan fogják ellenőrizni azokat, és hol lehet a Covid-teszteket elvégeztetni. Azoknak, akik nem kaptak oltást, és nem estek át a fertőzésen, hetente kétszer teszteltetniük kell magukat. A tesztelés egyelőre ingyenes lesz azok számára, akiknek ezt a munkahelyük kötelezően előírja.

Az állami és önkormányzati finanszírozású kereskedelmi cégek alkalmazottai nélkül mintegy 240 ezer embert érint az új szabályozás. Keddtől a rendőrségen, a minisztériumokban, a bíróságokon, a hivatalokban és az oktatási intézményekben is kötelező lesz a védettségi igazolás. A rendelet az intézmények látogatóira is vonatkozik.

Kivételt képeznek ez alól az egyetemisták, a tanulók, a 16 évnél fiatalabb gyerekek és azok, akik elkísérik a gyerekeket az iskolába vagy óvodába. Nem kell védettségi igazolással rendelkezniük a tömegközlekedési eszközökön utazóknak, valamint azoknak sem, akik éppen a Covid-igazolványukat akarják felvenni valamelyik hivatalban. Továbbá mentesülnek a rendelet alól azok is, akiknek orvosi igazolásuk van arról, hogy nem vehetik fel az oltást.

A miniszter hozzátette: ami az egyetemistákat illeti, az, hogy számukra kötelezővé teszik-e a védettségi igazolást, az egyetemek saját maguk döntik el.

A valamivel több mint négymilliós Horvátországban az elmúlt 24 órában 6449 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, s a vírus okozta Covid-19 betegségben 53-an haltak meg. Kórházban 2086 beteget ápolnak, közülük 251-en vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 009 038-an kaptak védőoltást - a teljes lakosság 49, a felnőtt lakosság 59 százaléka -, közülük 1 845 345-en már a második adagot is felvették.

A szomszédos Szlovéniában csütörtökre 3431 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és a fertőzés következtében 14 beteg halt meg. Kórházban 954 beteget ápolnak, közülük 215-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 204 152-en kaptak védőoltást, közülük 1 129 385-en már a második adagot is. Ez a beoltható lakosság 57, a felnőttek 54 százaléka.

Szlovéniában hétfőn kezdődött volna meg az iskolában a gyerekek tesztelése. Ezt most szerdára halasztották, hogy a szülők írásban tudjanak nyilatkozni arról, engedélyezik-e a Covid-tesztek heti háromszori elvégzését. Eddig a gyerekek otthon is elvégezhették az antigén gyorseszteket, most az iskolában, felügyelet mellett kell megtenniük. A kormány csütörtöki rendelete szerint akik nem tartják be a járványügyi szabályokat - nem csináltatnak vírustesztet, és nem hajlandóak maszkot viselni -, nem léphetnek be az iskolák területére, és számukra online oktatást rendelnek el.

