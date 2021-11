Nem mindenki mondott még le a forintról, egy komoly londoni alapkezelő szerint venni kell

A korábbinál nagyobb hangsúlyt kaphat a jegybanki hitelesség a következő időszakban, ezen a téren pedig kifejezetten jól áll az MNB – emeli ki friss elemzésében a Blue Bay. Az alapkezelő szakembere szerint a következő időszakban a forint is profitálhat ebből, hiszen az intézményi befektetők szemében vonzóbbá válhat a magyar deviza. Ellenpontként a lengyel jegybankot említik, mely szerintük az elmúlt hetek intenzív kamatemeléseivel jelentősen veszített hitelességéből.

A Blue Bay szerint hiteles az MNB fokozatos kamatemelése

Érdekes érékelés jelent meg a régiós országok jegybanki politikájáról: miközben a legtöbb piaci elemzés mostanában inkább az MNB régiós viszonylatban lelassuló szigorítási tempóját emeli ki, a Blue Bay elemzője úgy látja, épp a magyar jegybank következetes lépései építenek hitelességet, miközben a lengyel erőteljes lépésekről kevésbé jó a véleménye.

Ahogy lassan kilépünk a koronavírus-járványból, Kelet-Közép-Európa két hagyományosan laza jegybanki fellegvára ellentétes politikában hisz – emelte ki elemzésében Malin Rosengren, a Blue Bay alapkezelő portfóliómenedzsere. Ez pedig szerinte jelentős hatással lehet a jegybankok hitelességére.

A mostani helyzetben, amikor az EU-val folytatott viták miatt a források folyósítása veszélybe került, a jegybanki hitelesség kulcskérdés lehet, ami az árfolyamokra is hatással lehet

- emelte ki Rosengren.

A két régiós jegybank különböző hozzáállásával kapcsolatban a szakember kiemelte, hogy az MNB régebb óta tartós inflációra készül, ennek jegyében nyáron elsőként kezdett kamatemelési ciklusba. Ezzel szemben a lengyel jegybank sokáig átmenetinek tartotta az inflációt, majd októberben „sokkolta a piacot” egy 40 bázispontos kamatemeléssel. Azóta Varsóban már további 75 bázisponttal szigorítottak november elején.

Azzal, hogy a magyar jegybank a régióban és a világon is elsőként lépett a kamatemelés útjára, majd havonta folyamatosan szigorított, egy hiteles képet alakított ki magáról – véli a portfóliómenedzser.

Ezzel állítja szembe a lengyel jegybankot, ahol Adam Glapinski elnök kijelentette, hogy az infláció csak átmeneti lesz, és nem lesz hatással a monetáris politikára. A lengyel szakember még márciusban is arról beszélt, hogy a piac téved, amikor tartósan elszálló inflációra számít, és amíg az ő mandátuma tart, addig nem fognak emelkedni a kamatok. Ezt követte aztán októberben a váratlan fordulat.

Rosengren szerint a magyar és a lengyel gazdaság egyaránt rekordmagas inflációval szembesül, strukturálisan is hasonlók, így a két jegybank lépései közti ellentmondás kérdéseket vethet fel a befektetők szemében, illetve akár befektetési lehetőségeket is tartogat.

A jegybanki hitelesség a koronavírus-járványt követő átalakulásban még fontosabb lehet a magas energiaárak, a beszállítói láncok fennakadásai és a bizonytalanságok miatt

- véli a Blue Bay szakembere.

A jegybankok eltérő hozzáállása részben a politikával is összefügg, Magyarországon a jövő évi választások előtt komoly fiskális élénkítés zajlik, a kormány igyekszik minden eszközt bevetni a szorosnak ígérkező tavaszi választás előtt. Ezzel szemben az MNB visszatért a hagyományos eszközökhöz, Malin Rosengren szerint a jegybank szigorítási fordulata mögött részben a költségvetési élénkítés áll.

Közben Lengyelországban gyakorlatilag összeomlott a kormánykoalíció, a Jog és Igazságosság párt kisebbségben kormányoz tovább. Ez pedig az előrehozott választás lehetőségének kockázatát hordozza. Ez pedig akár azzal is járhat, hogy a kormány mellett a jegybank is lazább lesz a gazdaságélénkítés érdekében, jelenleg ugyanis a jegybanki döntéshozó testület minden tagja valamilyen módon a kormánypárthoz kapcsolódik.

A hiteles jegybanktól erősödhet a forint is

A Blue Bay portfóliómenedzsere szerint ahogy a jövőben felértékelődik majd a jegybankok hitelessége, úgy lesz szükség egyre több lépésre, hogy az árstabilitás iránti elkötelezettségüket demonstrálják. Emiatt pedig a piac is egyre hajlamosabb lesz tesztelni ezt az elkötelezettséget. Ez pedig szerinte a globális kötvénypiaci befektetők számára lehetőségeket is kínál.

Ha a magyar és a lengyel jegybankok politikája közti széttartás fennmarad, akkor a forint is erősen profitálhat a külföldi befektetők beáramlásából a jegybanki hitelességnek köszönhetően

- emelte ki Rosengren.

Egyébként rá is férne most a forintra egy kis erősödés, hiszen csütörtökön 366-nál is járt az euró árfolyama, amivel történelmi csúcsát is megközelítette 369,6-nál. Főleg az elmúlt két napban volt intenzív a magyar deviza gyengülése miután a vártnál magasabb októberi inflációs adat jelent meg, amivel a magyar reálkamat évtizedes mélypontra esett.

Az utóbbi napok gyengülésében a vártnál magasabb infláció mellett globális tényezők is szerepet játszottak, elsősorban a dollár erősödése tett keresztbe a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is. Emellett a piac láthatóan ideges, mivel nem tudja, mire számítson a jövő keddi kamatdöntés alkalmával.

De ki ez a Blue Bay?

A Blue Bay elsősorban a kötvénypiacokon aktív befektető, melynek tulajdonosa 2010 óta a Royal Bank of Canada. A londoni székhelyű alapkezelőt 2001-ben alapították, elsősorban az európai vállalati kötvények és a globális feltörekvő állampapírok piacán számít erős szereplőnek. A cégnek London mellett az Egyesült Államokban, Luxemburgban, Hongkongban, Svájcban, Írországban és Japánban vannak irodái.

A Blue Bay összesen 67 milliárd dollárnyi vagyont kezel elsősorban intézményeknek és vagyonos magánbefektetőknek.

A magyar kötvénypiacon is régóta jelentős szereplőnek számít az alapkezelő, elsősorban devizakötvényekben van komoly pozíciója. Emellett a cég honlapján található részletes jelentések szerint egy 2,2 milliárd dolláros deviza alapjukban (RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund) van 2,7%-nyi magyar érdekeltség, vagyis a jelek szerint a fenti véleményüket a piacon is megjátsszák. Emellett elsősorban magyar dollárkötvényekben építettek fel komolyabb pozíciót, azon a piacon jelentős szereplőnek számítanak.

Úgy tudjuk egyébként, hogy a Blue Bay annyira komolyan vette a mostani elemzést a régiós jegybankok függetlenségéről, hogy annak megjelenése előtt

Malin Rosenberg személyesen járt Budapesten, hogy meghallgassa a magyar gazdaságpolitikai döntéshozók véleményét.

Címlapkép: Getty Images