Üzemanyagár-befagyasztás: minden, amit tudni kell a benzin és a gázolaj árának csökkentéséről

A kormány tegnap bejelentette, hogy jövő hét hétfőtől három hónapra 480 forinton rögzítik a normál benzin és a gázolaj árának felső határát. A lépés váratlan, annak ellenére, hogy Orbán Viktor korábban már beszélt a befagyasztás lehetőségéről. Európai példából kevés állhat a magyar kormány előtt, eddig csak Horvátország lépte meg befagyasztást, és ott eredetileg csak egy hónapra rögzítették az árakat, az aktuális árszinten, nem pedig jóval alacsonyabban. A lépéssel az üzemanyagok forgalmazói járnak rosszul, többek között a nagyobb szereplők, a Mol, az OMV és a Shell, nekik kell lenyelniük a befagyasztás negatív hatásait.

480 forinton rögzítik a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi árát

Orbán Viktor már korábban is beszélt arról, hogy előfordulhat, hogy Magyarországon befagyasztják az üzemanyagárakat, a miniszterelnök október végén úgy fogalmazott a parlamentben, hogy "drasztikus lépés" egy ilyen intézkedés, de nem zárta ki ennek lehetőségét.

Tegnap ezt meglépte a kormány, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi Kormányinfón elmondta, hogy

NOVEMBER 15-TŐL, VAGYIS JÖVŐ HÉTFŐTŐL 3 HÓNAPRA 480 FORINTON RÖGZÍTI A 95-ÖS BENZIN ÉS A GÁZOLAJ ÁRÁNAK FELSŐ HATÁRÁT.

A miniszter kijelentette, hogy

AZ ÜZEMANYAGOK ADÓTARTALMA NEM VÁLTOZIK, A KERESKEDŐI ÁRRÉS CSÖKKEN, A KERESKEDŐKET NEM KOMPENZÁLJÁK.

Mikortól rögzítik az üzemanyagok árát?

A döntés, így az üzemanyagár változás november 15-én lép érvénybe.

Meddig tart a benzin és a gázolaj árának rögzítése?

Az üzemanyagár rögzítését három hónapra vezetik be, február 15-ig.

Miért van szükség az üzemanyagárak befagyasztására?

Az elmúlt hónapokban meredeken emelkedtek az energiaárak, a földgáz, a kőolaj, a kőszén, a villamos áram ára is elszállt, sok esetben a korábbi évek jellemző árszintjének a többszörösén állnak az árak.

2014 óta alacsonyak az energiaárak, ami részben az összeeső olajárnak tudható be, de a gázár is relatíve alacsony volt, ezek pedig visszavetették a beruházásokat, ennek isszuk most a levét, mondta Pletser Tamás, az Erste elemzője. A harmadik világ viszont jön fel, közel 3 milliárd ember áll azon a szinten, hogy ugrásszerűen nő az energiafelhasználása, autót, háztartási gépeket vásárolnak, és itt találkoznak az elmaradt beruházások a megugró kereslettel, a 2020-as év erre még rátett egy lapáttal, rendkívüli bizonytalanságot okozva, sokan gondolták azt, hogy a kereslet soha nem emelkedik vissza oda, ahol 2020 előtt állt. A kereslet viszont rendkívül gyorsan emelkedett, ami felfelé húzta a nyersanyagok, így az olaj árát is, amely hordónként 80 dollár fölé emelkedett, ráadásul a korábbinál erősebb dollár mellett, így a mostani 80 dolláros olajár könnyen megfeleltethető a korábbi 100 dolláros olajárnak.

Egy év alatt 30,7 százalékkal drágult a benzin, amelyben nagy szerepe van annak is, hogy az infláció októberben6,5 százalék volt.

Miből csökkentik az üzemanyagok árát?

A Kormányinfón egyértelművé tette Gulyás Gergely, hogy

AZ ÜZEMANYAGOK ADÓTARTALMA NEM VÁLTOZIK, A KERESKEDŐI ÁRRÉS CSÖKKEN, A KERESKEDŐKET NEM KOMPENZÁLJÁK.

Pletser szerint már csak azért sem nyúlhatnak hozzá a jövedéki adóhoz, mert a benzin esetében 36 eurócentet ír elő az Európai Unió minimális jövedéki adónak, és mivel az elmúlt hónapokban a forint jelentősen gyengült az euróval szemben, ezért ez a minimum szint már 131 forintnak felel meg, szemben a 120 forintos magyar jövedéki adóval.

Szükség van az üzemanyagárak rögzítésére?

Valószínűleg nem áll elő az a helyzet, hogy tömeges hiány legyen normál üzemanyagból, mivel vélhetően csak a marzs nagy része tűnik el, és nem mélyebben vágnak a sebbe, feltételezve persze, hogy nem lesz nagyobb változás a főbb paraméterekben, a dollár-forint árfolyamban, olajárban.

Ha csak szigorúan a számok oldaláról vizsgáljuk a helyzetet, akkor az üzemanyagok iránti kereslet alapján nem mondható az, hogy indokolt volt az üzemanyagok árának befagyasztása egy alacsonyabb szinten, hiszen a Mol a múlt héten közzétett gyorsjelentésében arról számolt be, hogy

A MOTORÜZEMANYAG-KERESLET MEGHALADTA A 2019 HARMADIK NEGYEDÉVI FOGYASZTÁSI SZINTET MAGYARORSZÁGON, SZLOVÁKIÁBAN ÉS HORVÁTORSZÁGBAN IS.

Milyen gazdasági hatásai voltak a magas üzemanyagáraknak?

Az üzemanyag árának emelkedése nem csak azokat érintette, akik gépjárművel rendelkeznek, hiszen az üzemanyagok ára minden olyan termék árába beépül, aminek a gyártásához vagy forgalmazásához szállítani kell valamit.

Csökken a benzin és a gázolaj ára, csökken az infláció is?

Egy ideig még biztosan nem fog látványosan csökkenni az infláció. Ennek az oka a bázishatás, mivel tavaly októberben egy liter 95-ös benzin átlagosan 374, egy liter gázolaj 368 forintba került. Novemberben 358, illetve 369 forintra csökkent az üzemanyagok ára, majd csak 2021 elején lépték át a 400 forintos határt, és még szeptemberben is alig emelkedtek 450 forint fölé. A 480 forintos hatósági árral tehát egyelőre csak annyit sikerül elérni, hogy lassuljon az infláció. Ahhoz, hogy az inflációs kosárban csökkenő legyen az üzemanyagár, világpiaci áresésre is szükség lesz; vagy pedig arra, hogy elteljen egy év, és a mostani, magasabb árhoz hasonlítsuk az adatokat.

Kevés ország alkalmaz üzemanyag ársapkát Európában

Korábban is volt már példa arra, hogy valamilyen formában a kormányok befagyasztással befolyásolják az üzemanyagok árát.

Szlovéniában közel egy évtizedig volt befagyasztva az üzemanyag-árrés,

legutóbb pedig Horvátország lépett, ott viszont Magyarországhoz hasonlóan az árakat fagyasztották be.

HORVÁTORSZÁGBAN AZONBAN NAGY KÜLÖNBSÉG, HOGY NEM EGY AZ AKTUÁLISNÁL ALACSONYABB, ÖNKÉNYESEN KIJELÖLT SZINTEN RÖGZÍTETTÉK AZ ÁRAKAT, HANEM AZ AKTUÁLIS SZINTEN.

A horvát kormány október közepén döntött arról, hogy egy hónapra befagyasztja az üzemanyagok árát, a korlátozás költségeit az akkori bejelentés alapján az üzemanyag-forgalmazók és az állam állja. Friss fejlemény, hogy a zágrábi kormány a mai ülésén újabb egy hónappal meghosszabbította az üzemanyagok árának rögzítését, a 95-ös oktánszámú benzinre 11,10 kunába (539 forint), a gázolaj pedig 11 kunába (534 forint) kerül, vagyis jóval magasabb szinten rögzítették ott az üzemanyagárakat, mint nálunk.

A környező országokban olcsóbb vagy drágább az üzemanyag?

A Holtankoljak.hu szerint 365-ös euróárfolyam mellett:

Ausztriában 514 forintnyi euró egy liter 95-ös benzin, a dízel ára pedig 512 forintnak megfelelő euró literenként. Ausztriában tehát drágább az üzemanyag.

Magyarországhoz hasonlóan Horvátországban is befagyasztották az üzemanyagárakat, a benzin esetében 540, a gázolajét 520 forint körüli szinten. Horvátországban tehát a rögzítés ellenére is drágább az üzemanyag.

Romániában az üzemanyagok ára nem éri el a 450 forintot sem. Romániában tehát olcsóbb az üzemanyag.

Szerbiában a benzin ára 519 forint, a gázolajé 537 forint. Szerbiában tehát drágább az üzemanyag.

Szlovákiában a benzin literje közel 550, a gázolaj közel 510 forintnyi euróba kerül. Szlovákiában tehát drágább az üzemanyag.

Szlovéniában a benzin ára éppen 500 forint alatt van, a dízel ára viszont megközelíti az 540 forintot. Szlovéniában tehát drágább az üzemanyag.

Ukrajnában kiemelkedően alacsony az üzemanyag ára, nem éri el a 390 forintot sem. Ukrajnában tehát olcsóbb az üzemanyag.

Megindul az üzemanyag-turizmus a rögzített árak hatására?

Romániát és Ukrajnát leszámítva minden szomszédos országban drágább maradhat az üzemanyag, jelentős különbségek lehetnek a magyarországi hatósági árhoz képest, így fellendülhet az üzemanyag-turizmus.

Mennyit keresnek a benzinkutak a benzin és a gázolaj eladásán?

A nagykereskedők általában 4 százalék körüli árréssel dolgoznak, így literenként körülbelül 20 forintot tehetnek zsebre. A kiskereskedelmi árrés ezzel szemben 2-3 százalék szokott lenni, tehát literenként 10-15 forinthoz jutnak.

Tényleg bezárnak a benzinkutak az üzemanyagárak befagyasztása miatt?

A tevékenységet a nagyobb szereplők, a Mol, az OMV és a Shell folytatni fogja, a kisebb szereplők viszont dönthetnek úgy, hogy mondjuk csak prémium üzemanyagot értékesítenek, amelyekre nem vonatkozik az árrögzítés.

Mi lesz azokkal a benzinkutakkal, amelyek nem rögzítik az üzemanyagárakat?

Az a benzinkút, amely nem tartja be az előírásokat, bezáratásra számíthat.

A 95-ös benzin és a gázolaj soha nem látott árzuhanása jön a benzinkutakon

A döntés értelmében a 95-ös benzin ára hétfőtől 26 forinttal, vagyis 5,1 százalékkal csökken, míg a gázolaj esetében 32 forintos lesz az árcsökkenés, ami 7,9 százalékos változásnak felel meg. Ekkora egyszeri árzuhanás a Portfolio adatai szerint soha nem volt még a magyar kutakon forintban számolva, de a százalékos esés tekintetében is bőven az eddig látott öt legjelentősebb árcsökkenés között lesz a mostani.

