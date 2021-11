Zacher Gábor: két vagy három oltás után is bekerülhetünk a kórházba

Zacher Gábor szerint valóban be lehet kerülni kórházba két vagy három oltás után is, de ennek a valószínűsége nagyon alacsony. A hatvani kórház főorvosa Dobson Szabolcs szakgyógyszerészt látta vendégül Koviduma című műsorában, ahol a harmadik és negyedik oltásokról, a gyerekek oltásáról, és arról szó volt, baj-e, ha valaki két Szputnyikra Janssent kapott.

A saját klinikai tapasztalatink alapján általában hét-nyolc oltatlanra jut egy oltott beteg az intenzív osztályokon

- jelentette ki Zacher Gábor a Koviduma c. műsorában az Index beszámolója szerint. Be lehet kerülni kórházba két vagy három oltás után is, de ennek a valószínűsége nagyon alacsony.

A beszélgetésen Dobson kifejtette, hogy egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a harmadik oltások beadásánál melyik a jobb stratégia: a heterológ oltási rend, amikor harmadik oltásnak eltérő oltást preferálnak, vagy a homológ, amikor ugyanazt adják harmadiknak is. (Elvileg előbbi jellemző Magyarországon, ám hétköznapi tapasztalataink szerint az oltóorvosok kérésre beadják harmadiknak is ugyanazt a vakcinát).

A jó eredmények ugyanúgy elmondhatók a homológ és a heterológ oltási stratégiára is. Dobson Szabolcs arról is beszélt, hogy egyelőre az adatok hiánya miatt nem lehet eldönteni, miként teljesítenek az egyes vakcinák harmadik oltásként.

Az utóbbi időben felmerült, hogy a szputnyik vakcinára gond-e, ha valaki Janssent kapott, ugyanis ez két vektorvakcina, és a Szputnyik egyik (első vagy második) oltása ugyanazzal az adenovírussal működik, mint amivel a Janssen. A szakgyógyszerész ennek kapcsán kifejtette: az első Janssen-oltás után Németországban, Ausztriában az idősebbeknél már a második Janssent is ajánlják, valamint Oroszországban a Szputnyikot is beadják harmadik oltásként az első kettő után, és úgy tűnik, hogy működik.

Dobson szerint érdemes beoltatni a fiatalabb korosztályt, a gyerekeket is, az oltás utáni esetekben a gyulladásoknak a lefolyása általában nagyon enyhe, ritkán jelentenek komoly egészségügyi problémát.

Szóba került a negyedik oltás lehetősége, Dobson nem lát túlzott kockázatokat egy negyedik oltásban, a harmadik oltásoknál sem nőtt a nemkívánatos hatások kockázata. Jó lenne, ha lennének nemzeti ajánlások, hogy az egyes orvosok válláról levegyék a felelősséget.

MTI/Varga György