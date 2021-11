Kiszámítottuk: nem csak az oltástól függ, hol mennyire tombol most a koronavírus Magyarországon

Hivatalosan 940 ezren fertőződtek meg eddig Magyarországon a koronavírussal, valójában ennél persze jóval többen, csak nem produkáltak pozitív tesztet, illetve olyanok is előfordultak, akik többször is megfertőződtek (így ők többször is bekerültek ebbe a statisztikába), de a számításunkhoz érdemes ebből kiindulni. A 940 ezerből

362 ezren az első két hullámban kapták el a vírust (döntő részük a második hullámban, így nem választjuk külön a kettőt)

448 ezren a harmadik hullámban (az esetszámok hétnapos mozgóátlagának január 27-ei felfelé mozdulásától számítjuk most ezt),

130 ezren pedig a negyedik hullámban (amelyet az egyszerűség kedvéért más cikkeinkhez hasonlóan augusztus 1-jétől vizsgálunk, de ebből 110 ezer új fertőzés az elmúlt egy hónapra esik).

Mindegyik járványhullám Budapesten, Pest megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében produkálta a legtöbb új fertőzést, a népességszámnak megfelelően.

A népességarányos adatok azonban már eltérnek ettől:

az első két hullám Nógrád megyében terjedt a leginkább (népességarányosan 4,7% fertőződött meg, országosan 3,7%),

a harmadik hullám Somogy megyében volt a legerősebb (népességarányosan 6,2% fertőződött meg, országosan 4,6%),

a negyedik hullám pedig eddig Jász-Nagykun-Szolnok megyében a legerősebb (népességarányosan 2,4% fertőződött meg eddig, országosan 1,3%).

Azt néztük most meg, hogy az első három hullám, illetve csak a harmadik hullám megyénkénti fertőzöttségi adatai milyen összefüggésben vannak a negyedikével. Azt találtuk, hogy az átoltottsághoz hasonlóan közepesen erős negatív korreláció mutatható ki.

Vagyis

amely megyékben az első három hullám erősebb volt, ott most a negyedik hullám jellemzően gyengébb, és ennél is erősebb a negatív irányú kapcsolat a harmadik és a negyedik hullám között.

Az első három hullámmal -0,458, a harmadik hullámmal pedig -0,519 a korrelációs együttható (ábráinkon ennek négyzete, az R-négyzet szerepel).

Az eredmény alapján tehát ami az egyén szintjén érvényesül (a fertőzésen áteső ember valamilyen, ha nem is teljes immunitást szerez a később megfertőződéssel szemben), az a járvány földrajzi eltérései miatt kimutatható az országos statisztikákban is.

A kapcsolat ráadásul hasonlóan erős, mint az átoltottság esetében, ahol az elmúlt hónap esetszámait és a friss átoltottsági adatokat figyelembe véve a korrelációs együttható -0,483.

Mint ábráinkon látható, a korábbi átfertőződéshez képest most Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében most rosszabb a helyzet, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala, Tolna és Komárom-Esztergom megyében viszont kedvezőbb.

Számos disclaimer tehető persze most is:

ahogy említettük, a hivatalos fertőzési adatok nem egyeznek meg a ténylegesen fertőzött emberek adataival, többek között a tesztelési gyakorlatban is lehetnek megyénként eltérések,

az átfertőződés és az átoltottság együttes hatását is érdemes lenne vizsgálni, de a megyénkénti, kiszűrendő átfedéseket a fertőzöttség és az oltottság között nem ismerjük (pl. hol mennyire voltak aktívak a korábbi fertőzöttek az oltások beadatásában, és a különböző hatékonyságú oltások hogy oszlottak meg földrajzilag),

számos földrajzi sajátosság is hatással van a megyénkénti adatok időbeni alakulására (pl. a különböző hullámokban különböző importált fertőzöttség a határmenti megyékben),

a járvány terjedését több más, akár időben is változó tényező is befolyásolja (jogszabályi korlátozások, kontaktusszámok, regionális korfa, népsűrűség stb.).

Bár részletesebb adatok híján módszertanunk kezdetleges, de az átoltottsági és a fertőzési adatok vizsgálata azt sugallja, hogy a természetes és oltás általi védettség szintje egyaránt fékezi a járvány terjedését.