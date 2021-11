Itt az árrobbanás: olyan spirálba kerülhet Magyarország, ami fájdalmas időket hozhat

Portfolio 2021. november 14. 15:00

Októberben több évtizedes rekordokat döntött meg az infláció világszerte. Nálunk 6,5% volt az áremelkedési ütem éves alapon, Amerikában és Csehországban 6,2%, Lengyelországban 6,8%, és még a németeknél is összejött 4,5%. A jegybankárok a fejlett világban továbbra is kitartanak mantrájuk mellett, miszerint minden átmeneti, ám ezt egyre többen megkérdőjelezik. A régióban már mindenki szigorításra kényszerül, a kérdés most az, hogy vissza tudják-e kormányozni a pénzromlást a jegybanki célokhoz.