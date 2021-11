Óriási bajban az idei karácsony - Hiába van kész az áru, ha nincs miben elszállítani

Számtalan dolgot csomagolnak papírba, amelynek az ára duplájára nőtt a hiány miatt ára január óta, ahogy emelkedtek a szállítási költségek is.

Az RTL Híradó riportja szerint a környezetvédelmi előírások miatt termékek széles köre kerül papírba, például élelmiszereket, készételeket, ruházati cikkeket is abban értékesítik. A kartondobozok pedig a nehéz vagy sérülékeny áruk csomagolásához kellenek, ugyanakkor kérdés, hogy lesz-e mindezekből elég karácsonykor.

A papír cellulózból készül, de annak az ára az egekben van, és nehezen jutnak hozzá a papírgyártók.

A Híradónak nyilatkozó csomagolóanyag forgalmazó szerint ha nem lesz elég papír, akkor az ajándékok sem jutnak el időben a vásárlókhoz.

A papírárak hetek óta változnak, méghozzá emelkednek: január óta már a duplájára nőttek, ráadásul a szállítási költségek is példátlanul emelkedtek. Ez a nyomdákra is hatással van, késik az új könyvek megjelenése. A könyvpiacon hiány ugyan nem lesz, de drágulásra lehet számítani. A jobb minőségű könyvek akár 20 százalékkal is drágulhatnak karácsony előtt.

