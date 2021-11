A megugró infláció miatt rákaphatnak a magyarok az inflációkövető kötvényre

Kurali Zoltán az interjúban többször is kiemelte annak fontosságát, hogy az elmúlt két évben a magyar államadósság átlagos hátralévő futamideje 4-ről bő 6 évre emelkedett, így ez most abban segít, hogy a megemelkedő államadósság finanszírozási költség csak fokozatosan, időben elnyújtottan jelenjen meg. Úgy fogalmazott: „Két évet növeltünk egy történelmileg alacsony hozamkörnyezetben, azaz átlagban két évvel hosszabb ideig élvezzük a korábbi alacsony hozamokat. Ez most jelentős helyzeti előny, amellyel fölzárkóztunk a hozzánk hasonló hitelminősítésű és a régiós országokhoz, sőt néhányukat meg is előztük.”

Az emelkedő infláció, illetve állampapír hozamkörnyezet kapcsán szóba került a magyar lakossági inflációkövető papír is (Prémium MÁP), amely kamatprémiumot fizet az előző évi átlagos infláció felett. Ennek kapcsán megjegyezte: „elképzelhető, hogy ezek a papírok olyan népszerűek lehetnek, mint a fix kamatú MÁP Plusz.” Az inflációkövető kötvények értékesítésével kapcsolatban azt is elmondta: „A lakossági piacon, ha nő a kereslet, azt elfogadjuk, és ebben egyelőre nem látunk szükségesnek változtatást”. Hozzátette azt is:

Azt gondoljuk, nőni fog a kereslet az inflációhoz igazított hozamú papírokra, de nem azonnal, hanem amikor jövőre meglátják ezeknek a kamatszelvényein, hogy a magasabb idei infláció megemelte a hozamot is.

Arra a kérdésre, hogy az inflációhoz kötött papírok prémiumában várható változás, úgy reagált: „Azt gondoljuk, ezek a prémiumszintek a helyükön vannak, és a Prémium állampapírok védelmet nyújtanak az emelkedő infláció ellen a befektetőknek.”

Kurali jelezte azt is, hogy „a lakosság esetében egyelőre korlátozottnak látjuk a mozgásteret a futamidő érdemi növelésére, az intézményi forint- és a devizakibocsátásokban azonban lehet még tér.” A lakossági állampapírok piacának mostani volumene 9700 milliárd forint és emlékeztetett rá, hogy „a stratégiai cél a lakossági állományt 11 ezer milliárd forintra növelni 2023-ig.” Elárulta, hogy „a célt valamikor 2022 végén, 2023 elején érhetjük el, és a jövő év második felében esedékes lesz a lakossági stratégia frissítése egy átfogó elemzés alapján." Úgy folytatta:

Azt gondolom, a termékpaletta majdnem teljes, de át kell gondolnunk, hogyan tehetjük attraktívabbá az állampapírban való megtakarítást és az öngondoskodást. Célunk az összes korosztályt érdekeltté tenni, hogy szép kamat mellett megtakarítsanak.

Később az interjúban jelezte, hogy „A fejlődés útja, hogy a lakossági papírokhoz való hozzáférést még egyszerűbbé tegyük.”

Arra a kérdésre, hogy az ÁKK első embere milyen nemzetközi hozamtrendekre számít, úgy reagált, hogy „A hozamok euróban és dollárban is emelkedhetnek”, majd hozzátette, hogy ennek kapcsán az a nagy kérdés, hogy „a magas infláció okoz-e keresletcsökkenést, és visszafogja-e a növekedést globálisan. Ha igen, akkor nem tudnak feljebb menni a hozamok, és visszaesik az infláció is. De egyelőre arra lehet számítani, hogy rövid távon a nemzetközi hozamok följebb lesznek, és importálunk egy jelentős nemzetközi hozamhatást: mi is, a lengyelek és a csehek is.”

A fentiek tükrében az is fontos téma volt, hogy számít a forint idei gyengülése, amely kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy „Bennünket elsősorban az államadósság devizaaránya vonatkozásában érint, amire a 10–20 százalék közötti sávot céloztuk meg. Ha lényegesen gyengébb a forint, akkor elképzelhető, hogy a cél időlegesen sérül, még akkor is, ha nem bocsátunk ki devizakötvényt.”

Ezután leszögezte:

Nincs semmiféle aggodalmunk, hogy ne csökkenne a GDP-arányos adósságráta: a nominális GDP-növekedés magas, a devizaarány pedig alacsony.

Címlapkép forrása: Portfolio