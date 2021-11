A Pfizer vakcinája generálta a legtöbb antitestet egy összehasonlító tanulmány szerint

Az antitest generálás szintjében a négy vakcina között nagy eltérések mutatkoztak. "Viszonylag alacsony" ellenanyag-koncentrációt serkentett a Sinopharm és a Szputnyik V vakcina, közepes szintet az AstraZeneca oltása, és a legmagasabb értékeket a Pfizer-BioNTech vakcina, mutatta ki a Cell Host and Microbe című folyóiratban megjelent tanulmány.

A unique comparison of 4 different vaccines (Pfizer, AZ, Sputnik, Sinopharm) for the immune response that they induce, and across all major variants, shows major differences https://t.co/mT2nHY11QF