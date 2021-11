Drámai a helyzet az intenzív osztályokon Ausztriában - Kijárási tilalom jöhet az oltottaknak is

Wolfgang Mückstein osztrák egészségügyi miniszter további szigorításokat akar a koronavírus-járvány megfékezésére, egyebek között éjszakai kijárási tilalmat tervez bevezetni a beoltottak számára is.

Beoltottak számára is lesz éjszakai kijárási tilalom. Ez része az intézkedéscsomagnak, amely most az asztalon van - jelentette ki vasárnap este a tárcavezető az ORF közszolgálati adó ZiB 2 nevű műsorában. A szakemberek által pénteken előterjesztett intézkedéscsomag ezen felül javasolja az FFP2-es kategóriájú szájmaszkok viselését a zárt nyilvános terekben, illetve a PCR-tesztek elvégzését a beoltottak számára is.

Mint mondta, mindezt a kormány szerdáig meg fogja vitatni a tartományok vezetőivel. Hozzátette, hogy az egészségügyi dolgozókra vonatkozó oltási kötelezettség törvényi alapjait szintén előkészítik. A miniszter ugyanakkor nem támogatta a tanárokra vonatkozó oltási kötelezettséget.

Mückstein mindemellett ismételten védelmébe vette az intenzív osztályokon kialakult drámai helyzetre hivatkozva az éjféltől hatályba lépő intézkedéseket, amelyek keretében szigorú kijárási korlátozások vonatkoznak Ausztriában azok számára, akik mindeddig nem vették fel a koronavírus elleni oltást.

Ausztriában az utóbbi hetekben szinte minden nap újabb csúcsokat döntött az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Szombaton 13 ezer új esetet diagnosztizáltak.

Ausztriában a lakosság nagyjából 65 százaléka van beoltva a koronavírus ellen. Eredetileg a kormány akkor készült zárlatot bevezetni, ha az intenzív osztályokon ápolt koronavírus-fertőzöttek száma meghaladja a 600-at. Ez a szám jelenleg 433, de a vírus olyan gyors ütemben terjed, hogy a hatóságok nem akartak tovább várni.

Címlapkép forrása: MTI/Christian Bruna