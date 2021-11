Egyetlen ábra, ami jól mutatja, mi most a német gazdaság legnagyobb problémája

A korábbi válságokkal szemben jelenleg nem a keresleti, hanem a kínálati oldallal van gond a német feldolgozóiparban – mutat rá az Unicredit Bank elemzője. A szakember szerint jelenleg mintegy 20 százalék a különbség az új megrendelések és a termelés között.

Az Európai Unióban a német gazdaságot sújtják leginkább a kínálati fennakadások, az Európai Bizottság friss felmérése szerint tíz német feldolgozóipari cégből kilenc úgy nyilatkozott, hogy a szállítási problémák korlátozzák a termelésüket. Franciaországban ugyanez az arány 40%, Olaszországban pedig 20%.

Andreas Rees, az Unicredit német vezető közgazdásza azt emelte ki, hogy a teljes hiány egyharmadáért az autóipar felelős, mely hónapok óta szenved a chiphiány miatt. Közvetlenül pedig ennél is nagyobb lehet a szektor súlya, hiszen rengeteg más iparág is nagyban függ az autógyártástól, Rees becslései szerint a kereslet és a kínálat közti különbség akár feléért is az autógyárak felelhetnek.

Egyelőre erősen bizonytalan, mikor ér véget a hiány a chipekből és egyéb termékekből, az viszont biztos, hogy ha ez megtörténik, akkor az komoly lökést ad majd a német gazdaságnak. Ha például csak felére esne a kereslet és a kínálat közti különbség, az máris több mint 2%-kal emelné a német GDP-t Rees becslései szerint.

