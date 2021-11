El-Erian: A Fed hatalmas hibát vét és elveszíti hitelességét

A Federal Reserve elveszíti a hitelességét, ha ragaszkodik a magas infláció átmeneti jellegéről szóló üzenetéhez - mondta Mohamed El-Erian, az Allianz vezető közgazdasági tanácsadója.

"A Fed veszít a hitelességéből" - mondta a CNBC-nek El-Erian, aki szerint nagyon fontos lenne helyreállítani a hiteles üzenetet az emelkedő inflációval kapcsolatban, ennek ugyanis szervezeti, társadalmi és politikai következményei is vannak.

A közgazdász szerint a Fed inflációról alkotott álláspontja gyengítette a jegybank előretekintő iránymutatását, és aláássa Joe Biden elnök gazdaságpolitikai irányvonalát. El-Erian szerint azt sem szabad elfelejteni, hogy az áremelkedés az alacsony jövedelműeket sújtja legjelentősebb mértékben.

Ez egy fontos kérdés, és remélem, hogy a Fed felzárkózik a fejleményekhez

- mondta kritikusan a közgazdász.

A CNBC megkereste a Fedet is, de a cikkük megjelenéséig a jegybank részéről senki nem kommentálta az erős kijelentést.

A Fed ragaszkodik hozzá, hogy a magas infláció átmeneti lesz, legutóbbi sajtótájékoztatóján Jerome Powell elnök viszont már valamelyest változtatott az üzeneten, amikor azt mondta, hogy a gyors áremelkedés a jócskán átnyúlik majd a következő évre. Eközben októberben 6,2%-ra gyorsult az éves infláció, 1990 óta nem látott szintre.

El-Erian szerint sok jegybank félreértelmezi az inflációs folyamatokat. A fő üzenet az, hogy az "infláció átmeneti", holott valójában nem az a közgazdász szerint, aki nyíltan kijelentette, hogy

a Fed óriási monetáris politikai hibát vét.

Elmondása szerint bizonyítékok támasztják alá, hogy változik a fogyasztók és a vállalatok viselkedése is, ami tartósan magas inflációra enged következtetni. A vállalatok árazásában megjelenik a magas inflációs várakozás, és a fogyasztók költekezésük fokozásával is további gyors áremelkedést áraznak, és a bérek is gyorsan emelkednek. Eközben a kínálati oldal problémái is tartósabbnak bizonyulnak a vártnál.

El-Erian szerint már a koronavírus-járvány okozta nehézségek kiújulása nélkül is növekvő inflációs nyomást látunk, de ha a kínai és dél-kelet ázsiai kikötők és egyéb csomópontok koronavírus-fertőzések miatti lezárását is számításba vesszük, akkor összességében arra számíthatunk, hogy a magas infláció tartós lesz a gazdaságban. A kínai lezárások gazdasági hatásaival ebben a cikkünkben foglalkoztunk.

Amikor El-Eriant arról kérdezték, hogy szerinte mi lenne a helyes megoldás a Fed részéről a probléma kezelésére, a közgazdász azt válaszolta, hogy decemberben fel kéne gyorsítani az eszközvásárlási program kivezetésének ütemét. A Fed novemberi ülése után jelentette be, hogy még ebben a hónapban megkezdik az eszközvásárlási program kivezetését, havi 15 milliárd dolláros ütemben építik le a programot. El-Erian emellett azt mondta, hogy a Fednek is azt kéne tennie, amit a Bank of Englandnek:

fel kéne készítenie a szereplőket a kamatemelésre.

A Fed jelenleg előretekintő iránymutatásában nem vetít előre kamatemelést, a sajtótájékoztató után novemberben Powell elmondta, hogy a kamatemelés egyelőre korai és nincs napirenden.

Címlapkép: Getty Images