Ezzel a magyar gyártású koronavírus elleni gyógyszerrel elkerülhető a kórházba kerülés: már 167 ezer dobozzal kiváltottak belőle

Külön közleményben hangsúlyozza a koronavírus-fertőzésből való otthoni gyógyulás és így a kórházi ellátás elkerülésének lehetőségét a hivatalos kormányzati koronavírus oldal, miszerint „a favipiravir hatóanyagú gyógyszer gátolja a vírusok szaporodását, így az otthon megkezdett antivirális kezeléssel megakadályozható a koronavírusos betegek kórházba kerülése”.

A hétfő kora esti közlemény emlékezteti az újonnan fertőzötteket, hogy „a Favipiravir továbbra is nagyban segíti az otthoni gyógyulást.

A gyógyszer a tapasztalatok szerint jó eséllyel megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását és ezzel a kórházba kerülést.

A közlemény azután született, hogy a járvány negyedik hulláma továbbra is meredeken ível felfelé és ezzel együtt sajnos a kórházi terhelés is egyre fokozódik. A friss, hétfőn közzétett koronavírus-adatok szerint tovább nőtt a kórházak terhelése is: már 5286 ember van kórházban a koronavírus miatt, közülük 519 beteg van lélegeztetőgépen. Mindkét adat több hónapos csúcsot jelent.

A Favipiravirt a háziorvos is felírhatja az otthonukban gyógyuló enyhe vagy középsúlyos tüneteket mutató betegek kezelésére, és ingyenesen kiváltható a gyógyszertárakban. Magyarországon eddig 167 392 doboz Favipiravirt váltottak ki a gyógyszertárakból, illetve használtak fel.”

Ezután leszögezik, hogy

A közlemény kiemeli, hogy "a gyógyszeres terápia javasolt hossza öt nap, a 200 mg-os kiszerelésből az általános ajánlás szerint első nap 2x8, majd 2x3 tablettát kell beszedni."

Magyarország Favipiravir készletét kezdetben a kínai és japán beszerzések biztosították, de ma már a hazai gyártás is garantálja a betegek ellátását - jegyzik meg.

A gyógyszer alkalmazásához beleegyező nyilatkozat és a betegtájékoztató megismerése szükséges. A gyógyszer magzatkárosító hatása miatt nem alkalmazható várandósság alatt – zárul a közlemény.

