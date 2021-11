Hiába a felszabadulás, az elemzők szerint fékez a magyar gazdaság

Kedden jelennek meg a harmadik negyedév növekedési számai. A Portfolio által megkérdezett szakértők szerint lassulás vár a magyar gazdaságra, az előző negyedévhez képest 1,1 százalékos lehetett a növekedés, ami az utóbbi egy év legkisebb adata lenne. Ezzel párhuzamosan az éves GDP-bővülés is 7,4%-ra szelídülne. A fékezés első pillantásra meglepő lehet, hiszen a 3. negyedév volt az első olyan időszak, ami teljesen mentes volt a koronavírus-járvány miatti korlátozásoktól, így a levegőben bőven benne van egy újabb pozitív meglepetés. Az elemzőknek azonban vannak megfontolandó érveik.

Talán a szokásosnál is nagyobb bizonytalanság jellemzi a harmadik negyedév gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzéseket - ismeri el Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. A beérkezett adatok ugyanis meglehetősen vegyes képet festenek a magyar gazdaságról.

Ha pusztán az ipar, az építőipar vagy épp a kiskereskedelem harmadik negyedévi teljesítményéből indulunk ki, akkor aligha látunk majd rendkívüli növekedést.

Az ipari kibocsátást a nyár folyamán nagy mértékben korlátozta az ellátási láncok megszakadása, az alkatrészhiány és a szállítási nehézségek. Az építőipar is nagyon hektikus időszakát éli, de alapvetően az előző év azonos időszakához képest még mindig jóval magasabb a termelési volumen, illetve itt is a bérhányad jelentős emelkedésével kalkulálhatunk. Mindazonáltal a trend inkább lassulásról árulkodik. Mindezek alapján az építőipar az iparnál nagyobb, pozitív hozzájárulást tehetett a harmadik negyedév GDP-növekedéséhez. Amennyiben a kiskereskedelmi forgalmat nézzük, úgy itt végre egy pozitív változásról számolhatunk be. A forgalom növekedése dinamizálódni látszik, vagyis vélhetően a fogyasztás tovább erősödött. A kiskereskedelem azonban nem sokat árul el nekünk a szolgáltatások alakulásáról. Várakozásunk szerint, a rendelkezésre álló kevés adat alapján azonban

továbbra is erős növekedést produkálhatott a szolgáltatószektor, így vélhetően ez volt a harmadik negyedévben a gazdasági növekedés elsődleges motorja.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője szintén úgy látja, hogy a második negyedév kiugró értékei után a harmadik negyedévben már lassulhatott a gazdaság, mind éves, mind negyedéves szinten. Elsődleges okként ő is az ipari teljesítményt jelöli meg. A szektor ugyan magához a járványhelyzethez gyorsan alkalmazkodott az elmúlt negyedévekben, azonban a mögöttünk lévő negyedévet jellemző problémák, a globális ellátási láncok feszültségei, az ellátási és szállítási gondok, alkatrészhiányok, chiphiány a hazai ipart (s annak egyik vezető ágazatát az autógyártást) sem hagyták érintetlenül. A visszafogottabb ipari kibocsátás az exportadatokban is tükröződik majd a GDP felhasználói oldalán, kedvezőtlenül befolyásolva az áruexport növekedéshez való hozzájárulását.

Lassulást vár Halász Ágnes, az Unicredit szakértője is. "A harmadik negyedévben egyértelműen a piaci szolgáltatások húzták a GDP-t, az oltásokhoz és az újranyitáshoz köthető fogyasztói eufória hatására az ágazat negyedéves alapon erősíteni tudott és kompenzálta valamelyest a fokozódó alapanyaghiány miatt gyengén muzsikáló ipart. De ezzel együtt a lendület negyedéves alapon jelentősen alábbhagyott."

A nagy képet illetően optimistább Suppan Gergely, a Takarékbank vezető közgazdásza. Szerinte az ipari lassulást ellensúlyozó hatások erősek, ezért éves alapon 8% feletti bővülést vár. "A második negyedévben még részlegesen érvényben voltak a korlátozások, amelyeket fokozatosan a harmadik negyedév elejére enyhítettek, ezért a legtöbb szolgáltatói ágazat meredeken felpattanhatott. Az is támogatta a kedvező teljesítményt, hogy a tavaly szeptemberben elrendelt határzár helyett idén jelentős nemzetközi események, konferenciák, kiállítások is húzhatták a növekedést, egyelőre korlátozások sem léptek életbe."

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2021. q3 éves 2021. q3 negyedéves 2021. éves átl. 2022. éves átl. Kuti Ákos MKB Bank 4,5 7,5 6,3 Halász Ágnes Unicredit 6,8 0,6 7,0 5,4 Nyeste Orsolya Erste Bank 7,3 0,8 7,5 4,9 Regős Gábor Századvég Gazdaságkutató 7,7 1,3 7,8 5,5 Suppan Gergely Takarékbank 8,2 1,6 8,0 7,0 Török Zoltán Raiffeisen Bank 7,0 6,8 5,5 Trippon Mariann CIB Bank 7,4 1,2 7,0 5,0 Virovácz Péter ING Bank 7,6 1,0 7,7 5,2 konszenzus (medián) 7,4 1,1 7,5 5,5 Forrás: Portfolio

A harmadik negyedévre várt lassulás ellenére az elemzők egyáltalán nem olyan óvatosak az idei egész éves GDP-növekedést illetően, mint a kormány. Mint ismert, a globális gazdasági zavarokra és a járványhelyzetre hivatkozva a Pénzügyminisztérium 6,8%-ra húzta vissza a 2021-es éves átlagos gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését. Ezzel szemben a piaci várakozások konszenzusa felmérésünk szerint még mindig 7,5%. Ez még magasabb is, mint egy negyedévvel korábban, amire a magyarázat az lehet, hogy az előző negyedévek vártnál jobb GDP-adatai nagyobbat javítottak az összképen és a kilátásokon, mint amennyit az utóbbi 1-2 hónap növekvő zavarai rontottak.

A tavalyi 5%-os visszaesés után tehát idén a GDP-szintjében teljes lehet a helyreállás, sőt, a kormányzat élénkítő politikája a jövő évben is erős növekedési pályán tarthatja a gazdaságot, aminek az ára a magasabb infláció és külső egyensúly romlása.

Ugyanakkor a bizonytalanságok továbbra is nagyok. Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató munkatársa szerint az 5,5%-os jövő évi gazdasági bővülés főbb kockázatai az energiaárak emelkedése mellett az ipart és az építőipart sújtó alapanyaghiány, illetve a koronavírus negyedik hulláma kapcsán esetlegesen elrendelésre kerülő korlátozások lehetnek.

Címlapkép: Getty Images