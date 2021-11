Itt a friss GDP-adat: a vártnál gyengébben teljesített a magyar gazdaság

A harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest 0,7%-kal javult a magyar gazdaság teljesítménye. Az éves alapon számolt (szezonálisan és naptárhatással kiigazított) GDP-növekedés 6,1% volt. Mind a negyedéves, mind pedig az éves alapú növekedés elmarad az előzetes várakozásoktól. A Portfolio által megkérdezett elemzők a második negyedévhez képest 1,1%-os javulást vártak, az éves GDP-adatra vonatkozó konszenzus pedig 7,4% volt.

A mai GDP-növekedési adat kapcsán a fő kérdés az volt, hogy miként alakul két fontos, ellentétes irányú gazdasági hatás eredője:

A harmadik negyedév volt az első olyan időszak a koronavírus-járványban, ami teljesen szabad, korlátozásmentes gazdálkodást tett lehetővé. Ez egy sor szolgáltatás esetében nagyobb gazdasági aktivitást jelenthetett. A gazdaságot egyre erőteljesebben fékezik a kínálati problémák. Az ellátás akadozik, az alapanyagok drágulnak, ebből a havi termelési adatokon annyi már látszott, hogy az ipar gyengén teljesített, és az építőipar növekedése sem volt átütő. Különösen a járműgyártás és az elektronika ágazata termelési volumenei estek nagyot.

Úgy tűnik, hogy a fenti két hatás közül az utóbbi lehetett az erősebb. Emellett a vártnál gyengébb adatokhoz az is hozzájárulhatott, hogy a gazdasági lezárásokból való felszabadulás már nem hozott további jelentős plusz lendületet. Ez annyiban logikusnak tűnik, hogy az előző negyedévek rendre a vártnál jóval erősebben alakultak, bizonyítva, hogy a gazdaság alkalmazkodott a járványügyi korlátozásokhoz. Így viszont az abból való teljes felszabadulás sem jelentett érdemi élénkítő hatást.

Ezt mutatja, hogy az előző három negyedév 1,5-2% közötti rövid bázisú GDP-növekedési adata után már csak 0,7%-os tudott lenni a bővülés.

A növekedés (és a meglepetés) részleteiről majd a KSH mélyebb jelentéséből tudunk meg többet, ezt bő két hét múlva ismerhetjük meg. A statisztikai hivatal az első gyorsbecslésekor hagyományosan szűkszavúan értékel, most is csak annyit írt, hogy a(z éves alapú) "növekedéshez leginkább a piaci szolgáltatások járultak hozzá." Ez nem hordoz érdemi többletinformációt, hiszen azt tudjuk, hogy a tavalyi nyári idegenforgalmi, vendéglátói szezon tragikus volt, ehhez képest az idei biztosan sokkal jobb volt. Ezt mondjuk úgy, hogy "a tavaly mély bázishoz képest még mindig érdemi a növekedés".

A mai gyenge GDP-adat azt is jelenti, hogy az első három negyedévben a gazdasági teljesítmény 7,1%-kal volt nagyobb, mint az előző év azonos időszakában (sőt, az igazított adat szerint csupán 6,8%-kal). Ezzel jelentősen megnőtt az esélye annak, hogy az idei éves átlagos GDP-növekedés (összhangban a kormány közelmúltban végrehajtott prognózis-csökkentésével) 7% alatt marad. Tavaly a 4. negyedévben még szépen nőtt a gazdaság, most viszont egyelőre szemlátomást döcög. Így a negyedik negyedév akár a mostani 6,1%-nál is kisebb éves GDP-indexet hozhat. Így a kormány 6,8%-os előrejelzése a nyers éves átlagos indexre megalapozottnak tűnik, az igazított szám még ennél is kisebb lehet majd.

A szakértőknek az elmúlt negyedévekben folyamatosan felfelé kellett igazítaniuk az előrejelzéseiket, hiszen a kilábalás jóval gyorsabb volt a várakozásoknál. Éppen ezért a mai adat előtt már 7,5%-os 2021-es éves átlagos GDP-növekedést vártak. Most, hogy a meglepetés negatív irányú lett, valószínű, hogy a prognózisaikat bőven lefelé fogják húzni.

A KSH többféle GDP-mutatót közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.

