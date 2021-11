Kitiltották az oltatlanokat a közösségi élet legtöbb területéről Németország egyik legnagyobb tartományában

Szászország és Berlin után keddtől az egyik legnagyobb német tartományban, Bajorországban is kitiltották az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegségtől (Covid-19) védő oltással nem rendelkezőket a közösségi élet legtöbb területéről a vírus egyre gyorsabb terjedése miatt.

A koronavírus-járvány negyedik hullámával szembeni védekezés bajorországi alapja az úgynevezett 2G-szabály lett, amelynek elnevezését két szó, a beoltott és a gyógyult német megfelelőjének (geimpft, genesen) kezdőbetűjéből képezték. Ez a szabály előírja, hogy

csak a védőoltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek tartózkodhatnak zárt közösségi térben, az oltatlanok friss negatív vírusteszt birtokában sem.

Ez az előírás érvényes keddtől a vendéglátásban és az idegenforgalomban. A szabály a gyakorlatban azt jelenti, hogy

kitiltják az oltatlanokat a vendéglőkből és a szállodákból.

Ez már jó ideje így van számos kulturális, sport- és szabadidős létesítmény esetében, például tornatermek és sportlétesítmények, színházak, mozik és múzeumok, állatkertek, uszodák, szoláriumok, turisztikai vasúti és autóbuszjáratok, valamint diszkók, klubok esetében. A szolgáltatók, szervezők vagy üzemeltetők kötelesek ellenőrizni a vendégek, látogatók oltási igazolását vagy a fertőzés átvészeléséről szóló tanúsítványát, és személyazonosságát.

A tizenkét év alatti gyermekek mentesülnek a korlátozás alól. Azok, akik egészségügyi okokból nem olthatók be, orvosi igazolás és negatív PCR-teszt lelet bemutatásával kaphatnak belépési engedélyt.

Ugyancsak keddtől érvényes az a szabály, hogy FFP2 minősítésű maszkot kell viselni mindenütt, ahol a 2G-szabályt alkalmazzák, kivéve, ha be lehet tartani legalább másfél méteres távolságot. Ez azt jelenti, hogy például az éttermekben a vendégek csak a saját helyükön ülve vehetik le a maszkot. Számos más területen már hetek óta kötelező az FFP2-maszk használata, a többi között a kiskereskedelemben, a tömegközlekedésben és a vallási szertartásokon.

Szintén új, de nem kötelezően, hanem önkéntesen alkalmazható az úgynevezett 2G plusz szabály, miszerint az oltottak és a fertőzésen átesettek csak friss negatív antigén gyorsteszt lelet felmutatása után léphetnek be. Ezt a diszkók, klubok és egyéb szórakozóhelyek üzemeltetői követelhetik meg a vendégektől. Cserébe viszont maszk nélkül szórakozhatnak a vendégek az ilyen helyeken.

Bajorország a negyedik hullámot leginkább megszenvedő német tartományok közé tartozik. A keddi adatok szerint öt olyan járás is van, ahol ezer fölé emelkedett az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság, azaz az utóbbi hét napon százezer lakosonként ezernél is többen kapták el a vírust.

A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) kimutatása szerint Németország egészét tekintve a hétnapi fertőzésgyakoriság 312,4-en áll, alig marad el az egy héttel korábban 213,7-en beállított csúcstól. A negyedik hullám erejét jelzi, hogy a mutató értéke az első három hullám idején egyszer sem haladta meg a 200-at.

Az RKI adatai szerint egy nap alatt 32 048 ember szervezetében mutatták ki a vírust, ezzel 5 077 124-re emelkedett a járvány tavaly tavaszi kezdete óta regisztrált fertőződések száma. A Covid-19-cel összefüggésben 265 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 97 980-ra emelkedett.

A következő szövetségi kormány megalakítására készülő pártok - a szociáldemokraták (SPD, a Zöldek és a liberálisok (FDP) - egy sor új intézkedésre készülnek. A szövetségi parlamentben (Bundestag) csütörtökön szavaznak a javaslataikról. Ezek alapja, hogy egész ágazatok - például vendéglátás, kiskereskedelem - működését megbénító általános lezárásokat az első három hullámmal ellentétben nem rendelhetnek el a védekezésért felelős tartományi kormányok, az oltatlanok szabadságát viszont a 2G-szabály révén nagymértékben korlátozhatják.

A 2G-szabály enyhébb változata a 3G-szabály, amely szerint az oltatlanok is tartózkodhatnak zárt közösségi térben, ha rendelkeznek friss negatív lelettel. A tervezett új rendszerben a 3G-szabályt kötelezően alkalmazni kell majd a munkahelyeken, vagyis az oltatlanok csak akkor jelenhetnek meg a munkahelyükön, ha 24 óránál nem régebbi negatív vírusteszt letetet mutatnak fel. Megfelel az antigén gyorsteszt is, amely szombattól ismét ingyenesen készíttethető az országszerte több tízezer tesztállomáson. Visszaállítják azt az előírást is, hogy a munkaadó köteles megengedni mindenkinek az otthoni munkavégzést, ha nem feltétlenül szükséges a munkahelyi jelenlét.

A fertőző betegségek elleni védekezésről szóló törvényt módosító csomag tartalmazza azt is, hogy a 3G-szabályt kell érvényesíteni a helyi és a távolsági közösségi közlekedésben.

A fertőzések terjedésének megakadályozását szolgáló lehetséges intézkedések katalógusába bekerült az is, hogy közterületen és magánterületen is el lehet rendelni az emberek fertőzésveszéllyel járó egymás közti közvetlen kapcsolatainak korlátozását. A tartományi kormányok továbbá azt a lehetőséget is megkapják, hogy megtilthatják vagy korlátozhatják a szabadidős, kulturális és sportrendezvényeket, valamint a gyülekezést, a belépést az egészségügyi létesítményekbe, a szeszes italok árusítását és nyilvános fogyasztását és a felsőoktatási intézmények működését.

A törvényt azért kell átdolgozni, mert november 25-től megszűnik a járvány legelején, tavaly márciusban bevezetett kivételes jogrend, amely felhatalmazta a szövetségi kormányt és a tartományi kormányokat, hogy rendeleti úton, törvényhozási hozzájárulás nélkül tegyék meg a lakosság megvédéséhez szükséges lépéseket, és ezzel jogi alapot biztosított az eddigi járványvédelmi intézkedésekhez.

