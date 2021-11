Új forintstabilizáló lépéseket jelentett be az MNB!

Portfolio 2021. november 16. 15:04

A Magyar Nemzeti Bank a 30 bázispontos alapkamat-emelés mellett több fontos lépést jelentet be, amelyek alaposan átírják a monetáris politika eszköztárát, és nagyobb szigorításra utalnak. A jegybank új eszközt jelentett be, egy rövid idejű diszkontkötvényt. A devizaegyensúly mutató (DEM) szabályozást aszimmetrikusan módosította a devizaswap-piaci aktivitás érdekében. A forintlikviditást nyújtó FX-swap tendereket kivezeti a jegybank az eszköztárból. Rövid távon a legfontosabbnak látszó döntés, hogy a jegybank újra bevezeti a kettős kamatrendszerét: az irányadónak számító egyhetes betét kamatát felfelé eltéríti az irányadó kamattól, méghozzá már most csütörtöktől. Ez azt jelenti, hogy a jegybank valójában a 30 bázispontnál nagyobbat emelhetett az irányadó kamaton.