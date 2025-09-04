Beindult a kínai offenzíva Európában: az elmúlt évek legnagyobb változása játszódik le a szemünk előtt

Kínai előretörés
Az ACEA 2025. júliusi regisztrációs adatai alapján a kínai autógyártók fokozatosan, de egyre látványosabban törnek előre az európai piacon, részben az elektromos mobilitásra való átállásnak köszönhetően. A szövetség statisztikái jelenleg csak két szereplő, a BYD és a SAIC Motor (MG) számait tartalmazzák, de már ezekből is egyértelműen kiolvasható a kínai előretörés. A két cég együttes piaci részesedése az EU-ban a tavaly júliusi 2,1%-ról idén júliusban 2,9%-ra nőtt, év elejétől számítva pedig 1,7%-ról 2,8%-ra emelkedett.
A részletes számok világosan jelzik, hogy a BYD egyre komolyabb szereplővé válik. Júliusban több mint megháromszorozta eladásait az EU-ban az előző év azonos hónapjához képest (+206%), míg az év első hét hónapjában 251%-kal növelte értékesítését, ezzel piaci részesedése 0,3%-ról 0,9%-ra nőtt.
A SAIC Motor, amely Európában már stabilabb bázissal rendelkezik az MG márkán keresztül, kiegyensúlyozottabb, de szintén jelentős bővülést mutatott. Júliusban 17%, az év eddigi részében pedig 31% volt a növekedés, piaci részesedése így 1,4%-ról 1,9%-ra emelkedett.
